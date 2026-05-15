Dulceață de cireșe. Rețeta secretă a bunicii care aduce gustul dulce al verii în orice sezon

Suntem în sezonul cireșelor, perioada perfectă pentru a profita de aroma lor intensă și gustul inconfundabil. Dacă vreți să păstrați savoarea acestor fructe delicioase pentru lunile reci, dulceața de cireșe este alegerea ideală. Preparată după rețeta secretă a bunicii, această delicatesă transformă fructele proaspete într-un desert aromat, cu sirop legat și cireșe întregi, care vă va aduce aminte de gustul autentic al verii de fiecare dată când deschideți un borcan. Simplă, parfumată și plină de savoare, această rețetă tradițională merită încercată.

INGREDIENTE:

1 kg de cireșe fără sâmburi și codițe (aproximativ 2 kilograme de cireșe cu sâmburi)

1 kg de zahăr

zeama de la o lămâie

MOD DE PREPARARE:

Primul pas pe care trebuie să îl parcurgeți în realizarea acestui preparat constă în spălarea și curățarea cireșelor de sâmburi.

Ulterior, puneți zahărul într-o cratiță, alături de apă, astfel încât să fie complet acoperit. Puneți cratița la foc mediu și amestecați constant, pentru ca zahărul să se înmoaie. După ce obțineți un sirop consistent, puteți adăuga și cireșele în cratiță, alături de zeama de lămâie.

Amestecați ușor, astfel încât cireșele să fie complet acoperite de sirop. Focul trebuie să fie mediu, astfel încât siropul să nu clocotească. Atunci când începe să dea în clocot, mai lăsați dulceața să fiarbă timp de 5 minute, apoi stingeți focul și acoperiți cratița cu o folie alimentară. Lăsați fructele peste noapte să se însiropeze și să capete un gust dulceag.

A doua zi, scoateți cireșele din oală și fierbeți siropul până când acesta începe să scadă.

Amestecați constant în sirop și, cu ajutorul unei palete, luați spuma care se formează deasupra. În momentul în care siropul începe să capete consistența dorită, adăugați cireșele și lăsați-le să dea de două-trei ori în clocot. Continuați să îndepărtați spuma care se formează.

După ce dulceața a dat în clocot, puteți să o puneți în borcanele pe care le-ați sterilizat înainte. Aceasta trebuie pusă fierbinte în borcane, pentru a nu se întări.

După ce ați pus dulceața în borcane și ați strâns bine capacele, puneți deasupra lor câteva prosoape și lăsați-le până a doua zi într-un loc răcoros. Ulterior, le puteți pune în cămară sau le puteți consuma după bunul plac, potrivit sursei.