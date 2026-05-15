Brioșe pufoase cu căpșuni, desertul de sezon pe care trebuie să-l prepari în weekend

Aceste brioșe pufoase cu căpșuni sunt desertul perfect pentru momentele în care îți dorești ceva simplu, aromat și plin de prospețime. Indiferent de anotimp, gustul lor aduce instant atmosfera zilelor calde și parfumate de primăvară. Dacă vrei să le pregătești acasă, urmează pașii de mai jos.

Deserturile cu căpșuni au un farmec aparte datorită echilibrului dintre dulceața naturală și nota discret acrișoară a fructelor. Iar atunci când sunt integrate într-un aluat fin de brioșe, rezultatul este unul irezistibil.

În timpul coacerii, aroma de vanilie, unt și fructe coapte se răspândește în toată casa și transformă așteptarea într-o adevărată provocare. La exterior, brioșele capătă o crustă delicată și ușor aurie, în timp ce interiorul rămâne moale și aerat, cu bucăți de căpșuni suculente care completează perfect textura.

Pot fi servite la micul dejun alături de cafea, ca gustare dulce în timpul zilei sau chiar ca desert. Se păstrează fragede și a doua zi, deși, de cele mai multe ori, dispar mult mai repede.

Ingrediente necesare

Ai nevoie de două ouă, 120 de grame de zahăr, 100 ml de ulei sau 100 g de unt topit și răcit, 150 ml lapte, o linguriță de extract de vanilie, 250 g făină, 10 g praf de copt, un praf de sare, 200 g căpșuni proaspete și o lingură de zahăr pentru fructe.

Primul pas este pregătirea fructelor, deoarece ele sunt ingredientul principal al rețetei. Căpșunile se spală bine, se curăță de codițe și se taie în bucăți potrivite. Nu trebuie să fie nici prea mici, pentru a nu dispărea în aluat, nici prea mari, astfel încât să se distribuie uniform.

Presară peste ele o lingură de zahăr și lasă-le câteva minute deoparte. În acest timp își vor lăsa ușor sucul și își vor intensifica aroma.

Cum prepari aluatul pentru brioșe

Într-un bol încăpător, bate ouăle împreună cu zahărul până când compoziția devine ușor spumoasă și capătă o culoare mai deschisă. Nu este necesară mixarea excesivă, ci doar omogenizarea ingredientelor.

Adaugă apoi uleiul sau untul topit, laptele și extractul de vanilie, amestecând ușor.

Separat, cerne făina împreună cu praful de copt și sarea, apoi încorporează ingredientele uscate treptat în compoziția lichidă.

Este important să nu amesteci prea mult aluatul. Dacă este lucrat excesiv, brioșele pot deveni dense și își pot pierde textura pufoasă.

Scurge ușor căpșunile de excesul de suc și încorporează-le delicat în compoziție, având grijă să nu le zdrobești.

Coacerea și servirea

Distribuie aluatul în forme de brioșe tapetate cu hârtie specială, umplând aproximativ trei sferturi din fiecare formă.

Pentru un aspect mai apetisant, poți adăuga deasupra câteva bucăți de căpșuni și puțin zahăr brun, care va crea o crustă ușor crocantă.

Coace brioșele în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 25–30 de minute sau până când devin aurii și trec testul scobitorii.

După ce sunt gata, lasă-le câteva minute în tavă, apoi transferă-le pe un grătar pentru a se răci ușor.

Sunt delicioase cât încă sunt calde, când căpșunile rămân moi și foarte parfumate, dar își păstrează farmecul și după răcire, când textura devine mai fermă și la fel de pufoasă.

