Șeful Poliției Locale Constanța,cercetat de DNA. Ar fi retras zeci de procese-verbale de contravenție

Șeful Poliției Locale din Constanța, Ionuț Dumitru, este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în calitate de suspect, potrivit presei locale.

Anchetatorii susțin că, în perioada februarie 2024 – august 2025, acesta ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese-verbale de contravenție deja comunicate și devenite titluri executorii după expirarea termenului legal de 15 zile, scrie Seepress.

Potrivit anchetatorilor, procesele-verbale n-ar mai fi ajuns la organele fiscale competente pentru recuperarea sumelor.

Din cele 60 de documente vizate în anchetă, unele ar fi fost emise pe numele unor persoane sau firme cu domiciliul ori sediul în Constanța, valoarea totală a amenzilor fiind de 2.000 de lei.

Procurorii DNA Constanța au efectuat percheziții la sediul Poliției Locale Constanța în luna octombrie 2025.