Tânăr de 20 de ani din Caraș-Severin, arestat preventiv pentru pronografie infantilă. Victima este o fetiță de 14 ani

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din județul Caraș-Severin, a fost arestat preventiv pentru pornografie infantilă și șantaj, după ce a realizat fotografii sexuale explicite cu o fetiță de 14 ani. Victima era amenințată în mod constant de individ că imaginile vor fi distribuite în mediul online.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Caraș - Severin spun că persoana în cauză este acuzată că, în luna august 2025, ar fi realizat, cu telefonul său mobil, mai multe imagini care ar fi surprins victima în ipostaze sexuale explicite.

”Ulterior, în intervalul decembrie 2025 - mai 2026, în scopul de a determina persoana vătămată minoră să întrețină raporturi sexuale cu aceasta, persoana în cauză ar fi amenințat-o cu distribuirea în mediul online a materialelor pornografice deținute. La sfârșitul lunii aprilie 2026, două materiale cu conținut sexual explicit ar fi fost postate pe mai multe rețele de socializare, fiind șterse la scurt timp”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate mijloace de probă.

Individul a fost pe 11 mai, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

În cursul zilei de marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș - Severin a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.