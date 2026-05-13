OpenAI, vizată de un nou proces în SUA după o supradoză fatală: un tânăr de 19 ani a murit

OpenAI și directorul general Sam Altman au fost dați în judecată în California de părinții unui tânăr de 19 ani care a murit în urma unei supradoze. Familia susține că ChatGPT i-ar fi oferit recomandări privind combinarea unor substanțe periculoase.

Potrivit plângerii, chatbotul i-ar fi recomandat tânărului să utilizeze Xanax pentru a trata stările de greaţă provocate de kratom - un produs vegetal cu efecte similare opioidelor, relatează Reuters . Combinaţia dintre Xanax, alcool şi alte substanţe a dus la decesul tânărului în mai 2025, se mai arată în plângerea formulată de familia tânărului.

Părinţii cer despăgubiri şi suspendarea lansării platformei ChatGPT Health, anunţată de OpenAI la începutul anului pentru furnizarea de recomandări medicale personalizate pe baza dosarelor încărcate de utilizatori.

Reacția OpenAI: „Situația este tragică”

OpenAI a transmis că situaţia este ”tragică” şi a precizat că interacţiunile invocate în proces au avut loc pe o versiune mai veche a ChatGPT, care nu mai este disponibilă.

Compania susţine, totodată, că a introdus între timp măsuri suplimentare de siguranţă şi că chatbotul nu trebuie utilizat ca substitut pentru îngrijirea medicală sau psihologică.