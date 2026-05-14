Poliția din New York a arestat încă doi români acuzați că vindeau bijuterii „din aur” cumpărate de pe Temu

Noi arestări în New York City, după ce autoritățile au descoperit o schemă prin care mai multe persoane ar fi vândut bijuterii false drept aur autentic. Potrivit informațiilor apărute în presa locală și pe rețelele sociale, polițiștii din cadrul NYPD au reținut încă două persoane suspectate că comercializau produse cumpărate de pe platforma online Temu, prezentate clienților ca fiind bijuterii din aur veritabil.

Bijuterii ieftine cumpărate online, revândute ca aur autentic

Anchetatorii susțin că suspecții achiziționau accesorii și bijuterii la prețuri foarte mici de pe platforme online, după care le revindeau pe străzile din New York sau prin anunțuri private, pretinzând că sunt fabricate din aur autentic.

Poliția investighează acum amploarea rețelei și numărul posibil al victimelor care ar fi fost păcălite să plătească sume importante pentru produse fără valoare reală.

NYPD continuă ancheta privind vânzarea de aur fals

Conform informațiilor apărute în mediul online, cele două persoane arestate fac parte dintr-o serie mai amplă de investigații privind comercializarea de bijuterii contrafăcute în New York. Autoritățile încearcă să stabilească dacă există legături între suspecți și alte grupuri implicate în fraude similare.

În ultima perioadă, poliția americană a atras atenția asupra creșterii numărului de escrocherii care implică bijuterii false sau obiecte promovate drept metale prețioase.