Doi români, inculpați în SUA într-un dosar de skimming. Cum încercau cei doi să fraudeze bancomate

Doi cetățeni români au fost inculpați în Statele Unite într-o anchetă complexă privind tentative de fraudare a bancomatelor prin instalarea unor dispozitive de skimming, au anunțat autoritățile din statul american Maryland.

Cazul este investigat în mai multe comitate, după ce angajații unor instituții bancare au observat activități suspecte la mai multe ATM-uri.

Tentative de instalare a dispozitivelor de skimming la bancomate

Potrivit anchetatorilor, investigația a început în localitatea Grasonville, unde reprezentanții unei bănci au raportat două incidente similare.

Autoritățile susțin că aceiași suspecți ar fi încercat să monteze dispozitive speciale de skimming pe bancomate pentru a copia datele cardurilor bancare ale clienților.

În timpul tentativelor, ATM-urile ar fi fost deteriorate, provocând pagube materiale importante.

Ulterior, un alt dispozitiv suspect a fost descoperit la o filială bancară din Church Hill, ceea ce a extins ancheta în mai multe zone din Maryland.

Poliția a făcut legătura cu alte cazuri similare

În urma colaborării dintre mai multe agenții de aplicare a legii, anchetatorii au stabilit că faptele ar putea avea legătură cu un alt dosar investigat în Caroline County.

Poliția de stat din Maryland a identificat ulterior un autoturism care corespundea descrierii făcute de martori și a oprit vehiculul pentru verificări.

Doi români identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere

Cei doi suspecți au fost identificați drept Alexandru Popescu și Mircea Costin Dragoi.

Autoritățile americane susțin că aceștia au fost recunoscuți în imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în apropierea ATM-urilor vizate.

În prezent, cei doi au fost inculpați atât în Caroline County, cât și în Queen Anne’s County.

Acuzații privind fraudă și distrugere de bunuri

Printre capetele de acuzare formulate împotriva celor doi se numără:

deținerea de dispozitive de skimming;

tentativă de fraudă bancară;

distrugerea de bunuri cu prejudicii de peste 1.000 de dolari.

Autoritățile americane au precizat că cei doi români se află în custodie în baza unor ordine de reținere emise de ICE.

Ce este skimming-ul și cum funcționează

Skimming-ul reprezintă una dintre cele mai întâlnite metode de fraudă bancară.

Infractorii montează dispozitive speciale pe bancomate sau POS-uri pentru a copia informațiile stocate pe banda magnetică a cardurilor bancare. În unele cazuri sunt instalate și camere ascunse sau tastaturi false pentru furtul codurilor PIN.

Datele obținute sunt ulterior folosite pentru retrageri ilegale de bani sau pentru clonarea cardurilor.

Autoritățile americane au reamintit că, potrivit legii, cei doi suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive în instanță.