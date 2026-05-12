Un român și-a cumpărat un Ferrari și l-a trecut pe firma de curățenie. Frauda uriașă descoperită de ANAF

Directorul ANAF, Adrian Nica, a prezentat un nou caz de evaziune fiscală descoperit de inspectorii instituției, după ce un bărbat și-ar fi cumpărat un Ferrari pe firma sa de curățenie. Potrivit șefului Fiscului, controalele făcute ulterior au scos la iveală un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei.

Cazul a fost prezentat în cadrul unei conferințe organizate cu ocazia lansării International Fiscal Association România, unde conducerea ANAF a vorbit despre metodele prin care încearcă să identifice contribuabilii cu risc ridicat de fraudă fiscală.

Ferrari-ul a atras atenția inspectorilor ANAF

Adrian Nica a explicat că autoturismul de lux a ridicat suspiciuni deoarece firma pe care fusese trecut nu avea legătură cu domeniul auto, ci activa în servicii de curățenie. În urma verificărilor făcute de inspectorii fiscali și procurori, autoritățile au descoperit mai multe nereguli care ar fi dus la un prejudiciu uriaș pentru stat.

„O să vindem un Ferrari curând, am văzut că un cetățean și-a luat pe firma de curățenie. Am cercetat și am descoperit evaziune fiscală de 18 milioane de lei”, a declarat Adrian Nica. Șeful ANAF a spus că astfel de achiziții extravagante sunt analizate tot mai atent de autorități, mai ales atunci când nu există o legătură clară între activitatea firmei și bunurile cumpărate.

ANAF spune că se inspiră din modelul italian

Directorul instituției a explicat că inspectorii români urmăresc inclusiv modelul aplicat de autoritățile fiscale din Italia, unde persoanele care cumpără mașini de lux sunt verificate rapid pentru a se vedea dacă veniturile declarate justifică respectivele achiziții. Adrian Nica a dat și exemplul unui fotbalist român transferat în Italia, care ar fi fost verificat de mai multe ori după ce și-a cumpărat un Aston Martin.

„Exista un caz al unui fotbalist român, care s-a transferat în Italia și imediat și-a cumpărat un Aston Martin. În următoarea lună, a fost oprit pe stradă de 2-3 ori de Guardia di Finanza, care l-au întrebat de unde a avut banii. Acesta e un exemplu care circulă la noi în ANAF”, a afirmat șeful instituției.

Peste 12.000 de contribuabili sunt considerați cu risc ridicat

Potrivit conducerii ANAF, instituția a identificat deja aproximativ 12.000 de contribuabili care prezintă risc ridicat de evaziune fiscală.

„Nu ne cunoaștem contribuabilii. În aprilie am identificat circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat. Vom verifica pas cu pas pe teren și vom împărți contribuabilii onești și cei pe altă cale. E îngrijorător”, a declarat Adrian Nica. Șeful Fiscului spune că instituția încearcă să modernizeze sistemele de control și să folosească mai mult inteligența artificială pentru identificarea fraudelor fiscale și pentru analiza tranzacțiilor suspecte.

ANAF vrea să folosească inteligența artificială în controale

Conducerea instituției susține că noile sisteme informatice ar putea ajuta atât la detectarea mai rapidă a evaziunii fiscale, cât și la reducerea timpilor de răspuns pentru contribuabili.

„Sunt multe neajunsuri. Vrem să îmbunătățim multe activități. Spre exemplu, pentru asistența contribuabililor durează luni de zile până primești un punct de vedere”, a mai spus Adrian Nica.

Acesta a mai precizat că, după intrarea României în spațiul Schengen, ANAF întâmpină dificultăți în colectarea anumitor informații fiscale din alte state membre, chiar dacă există schimburi oficiale de date și acces la informații despre plățile realizate cu cardul.