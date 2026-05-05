Sorin Grindeanu: Cred că Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia AZI, după scorul zdrobitor împotriva sa

Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că Ilie Bolojan nu mai poate amâna retragerea din funcția de premier, după scorul covârșitor cu care a trecut moțiunea de cenzură care îl viza. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Moțiunea a schimbat raportul de forțe din Parlament, iar social-democrații spun că rezultatul reflectă starea reală din țară. Grindeanu afirmă că presiunea politică și publică este acum la un nivel fără precedent, având în vedere cele 281 de voturi împotruva premierului în funcție.

„Un record. Asta spune ceva, dincolo de voturile partidelor, primelor 2 partide din Parlament, PSD și AUR, care împreună au 218–219. Înseamnă mult, înseamnă mult și dacă vreți este o oglindă a ceea ce văd românii în acest moment. Direcția nu era bună, după cum spun 80% dintre români, modelul economic pe care a încercat să-l implementeze Bolojan nu era bun.

Mă gândesc că președintele ne va chema la consiltări la Cotroceni și vom spune ceea ce spunem de atâta timp, de când am început să-i întrebăm pe toți membrii de partid, pe toți primarii, pe toți activiștii noștri."

Chiar dacă nu a dorit să comenteze situația din PNL după recordul nagativ, liderul PSD a precizat că, din perspectiva partidului pe care-l reprezintă, ar fi normal ca Bolojan să facă un pasn înapoi.

"De partea noastră, având în vedere acest record negativ la vot pentru Bolojan, cred că ar fi bine să-și dea demisia azi, să lase pe altcineva, așa cum au făcut și alții. Cred că trebuie să facă un pas în spate, măcar și pentru câteva zile,” a afirmat Sorin Grindeanu