Ion Cristoiu: „Bolojan este Ceaușescu de Oradea. A pus mâna pe PNL”

Publicat 21 iun. 2026, 08:36 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu îl face praf pe Ilie Bolojan înaintea congresului PNL. Jurnalistul susține că noul statut îi oferă liderului liberal o putere fără precedent și îl compară cu Nicolae Ceaușescu. În aceeași analiză, Ciprian Ciucu este prezentat drept principalul beneficiar al noii conduceri.

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