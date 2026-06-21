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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu: „Bolojan este Ceaușescu de Oradea. A pus mâna pe PNL”
Ilie Bolojan
Publicat21 iun. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS
Ion Cristoiu îl face praf pe Ilie Bolojan înaintea congresului PNL. Jurnalistul susține că noul statut îi oferă liderului liberal o putere fără precedent și îl compară cu Nicolae Ceaușescu. În aceeași analiză, Ciprian Ciucu este prezentat drept principalul beneficiar al noii conduceri.
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