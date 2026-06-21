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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu: „Bolojan este Ceaușescu de Oradea. A pus mâna pe PNL”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS

Ion Cristoiu îl face praf pe Ilie Bolojan înaintea congresului PNL. Jurnalistul susține că noul statut îi oferă liderului liberal o putere fără precedent și îl compară cu Nicolae Ceaușescu. În aceeași analiză, Ciprian Ciucu este prezentat drept principalul beneficiar al noii conduceri.

„A înființat, a desființat BEx-ul și a înființat Biroul Politic Permanent, un fel de birou politic de pe vremea lui Ceaușescu, și a ceaușiscizat PNL.

Deci el la acest congres, va fi pe moțiune, toți ceilalți, nu al lui Veștea, vor fi fiii ploii. Deci ei nu vor avea niciun rost în...

Și dacă vă uitați la el, acest Ceaușescu de Oradea a pus mâna, deci potrivit noului statut, el conduce totul, are un singur prim-vicepreședinte.”, a declarat Ion Cristoiu.

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