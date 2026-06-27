Cum faci față caniculei: 8 recomandări simple care te ajută să treci mai ușor peste zilele cu peste 40 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:08

Valurile de căldură devin tot mai frecvente și în România, iar în ultimii ani temperaturile au depășit în repetate rânduri pragul de 40 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. În astfel de perioade, specialiștii recomandă adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor, pentru ca organismul să facă față mai ușor temperaturilor extreme.

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