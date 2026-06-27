Cum faci față caniculei: 8 recomandări simple care te ajută să treci mai ușor peste zilele cu peste 40 de grade

Valurile de căldură devin tot mai frecvente și în România, iar în ultimii ani temperaturile au depășit în repetate rânduri pragul de 40 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. În astfel de perioade, specialiștii recomandă adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor, pentru ca organismul să facă față mai ușor temperaturilor extreme.
Canicula poate provoca deshidratare, epuizare, amețeli sau insolație, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice sunt printre cei mai expuși riscurilor. De aceea, câteva măsuri simple pot face diferența în zilele foarte calde.
Evită efortul în orele de vârf
Între orele 11:00 și 17:00, căldura atinge cele mai ridicate valori, iar organismul este mult mai solicitat. Dacă este posibil, activitățile fizice ar trebui programate dimineața sau seara, când temperaturile sunt mai suportabile. O pauză la prânz poate ajuta corpul să se refacă și să evite supraîncălzirea.
În zilele caniculare, mersul mult pe jos, sportul în aer liber sau treburile solicitante făcute în mijlocul zilei pot deveni periculoase. Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor inutile și reducerea efortului fizic în intervalele cu radiație solară puternică.
Alege alimente ușoare și hidratante
Mesele grele solicită organismul atunci când afară este foarte cald. În perioadele de caniculă, sunt recomandate alimentele ușoare, precum salatele, fructele, legumele, iaurtul sau peștele. Sunt de preferat mâncărurile care nu necesită gătire îndelungată la temperaturi ridicate.
Alimentele foarte grase sau foarte condimentate pot accentua senzația de disconfort. În schimb, mesele simple și bogate în apă ajută organismul să se mențină hidratat și să suporte mai bine căldura.
Caută umbra și evită plaja la prânz
Expunerea directă la soare trebuie limitată pe cât posibil. Atunci când ieși afară, caută umbra copacilor, a clădirilor, a copertinelor sau a altor spații protejate. Chiar și perioadele scurte petrecute în soare puternic pot duce la oboseală, amețeli sau arsuri.
Specialiștii atrag atenția și asupra expunerii la plajă în mijlocul zilei. Bronzul obținut între orele prânzului vine cu un risc mai mare de arsuri și poate afecta sănătatea pielii. Dacă mergi la mare sau la piscină, evită expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 17:00.
Răcorește-te cât mai des
În zilele foarte calde, orice metodă simplă de răcorire poate ajuta. Un duș călduț, spălarea feței și a mâinilor sau folosirea unui pulverizator cu apă pot reduce disconfortul produs de temperaturile ridicate. Important este ca organismul să nu fie lăsat prea mult timp în supraîncălzire.
Dacă nu ai aer condiționat acasă, este recomandat să petreci câteva ore în locuri bine ventilate sau răcoroase. Centrele comerciale, bibliotecile sau alte clădiri climatizate pot fi o soluție în timpul zilei. Locuința ar trebui aerisită dimineața devreme și seara, atunci când temperaturile scad.
Poartă haine lejere și bea apă constant
Hainele deschise la culoare și lejere ajută corpul să suporte mai bine căldura. Materialele precum inul sau bumbacul permit pielii să respire și reduc senzația de disconfort. O pălărie cu boruri largi și ochelarii de soare cu protecție UV pot oferi protecție suplimentară atunci când ieși afară.
Hidratarea este una dintre cele mai importante măsuri în timpul caniculei. Apa trebuie băută constant, chiar și atunci când nu apare senzația de sete. Consumul excesiv de alcool și băuturile cu mult zahăr ar trebui evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea.
Când trebuie cerut ajutor medical
Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și cei care suferă de boli cronice trebuie protejați cu mai multă atenție în perioadele cu temperaturi extreme. La apariția unor simptome precum amețeli, dureri de cap, greață sau stare de confuzie, persoana afectată trebuie mutată într-un loc răcoros.
Dacă starea nu se ameliorează, este recomandată solicitarea asistenței medicale. Respectarea unor măsuri simple, precum evitarea soarelui puternic, hidratarea și răcorirea regulată, poate reduce semnificativ efectele caniculei și poate preveni complicațiile provocate de temperaturile extreme.