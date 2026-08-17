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Vremea· 1 min citire
De la caniculă la frig în doar o zi. Temperaturile scad cu 10 grade: prognoza ANM
Publicat17 aug. 2026, 08:59
Actualizat17 aug. 2026, 09:04
Vremea se răcește brusc în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor scădea cu până la 8-10 grade Celsius față de începutul săptămânii. Răcirea va fi însă de scurtă durată, meteorologii anunțând că temperaturile vor crește din nou de miercuri și vor depăși 30 de grade în toate regiunile.
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