Cod galben de vânt în șapte județe: rafale de până la 70 km/h - HARTA

Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 sept. 2026, 08:01

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 28 septembrie, o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Rafalele pot atinge 50...70 km/h. Atenționarea este valabilă până la ora 20:00.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alerta meteo vant