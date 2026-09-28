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Cod galben de vânt în șapte județe: rafale de până la 70 km/h - HARTA

Cod galben de vânt

Cod galben de vânt

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 sept. 2026, 08:01

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 28 septembrie, o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. Rafalele pot atinge 50...70 km/h. Atenționarea este valabilă până la ora 20:00.

Cod galben de vânt, luni, 28 septembrie: ce spun meteorologii

Atenționarea meteorologică de cod galben este în vigoare de luni, 28 septembrie, de la ora 10:00, până la ora 20:00. Fenomenul vizat este intensificarea vântului.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul poate fi actualizat.

Județele afectate de atenționarea de astăzi

Cod galben este valabil pentru următoarele județe: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea, Constanța

Avertizarea anunțată duminică: valabilă până pe 30 septembrie

Cu o zi înainte, meteorologii au emis o altă atenționare cod galben de vânt, cu interval de valabilitate până marți, 30 septembrie, ora 20:00. Aceasta acoperă o arie mai largă.

Zonele vizate de alerta pe termen mai lung

Conform ANM, temporar, vântul va avea intensificări în:

  • jumătatea de sud a Moldovei;

  • Dobrogea;

  • cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste zone, vitezele vor fi în general de 45...55 km/h.

Rafale de până la 75 km/h în Carpații de Curbură

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice, între 55 și 75 km/h.

Ce înseamnă cod galben și cum vă protejați

Codul galben semnalează fenomene meteorologice periculoase de intensitate moderată, care pot afecta activitățile în aer liber și traficul. La viteze de peste 50 km/h, pot apărea crengi rupte, obiecte desprinse și dificultăți în circulație, mai ales pe drumurile expuse și pe pod.

Recomandări în zilele cu vânt puternic

  • evitați staționarea sub copaci, panouri publicitare sau schele;

  • fixați sau ridicați obiectele ușoare de pe balcoane și terase;

  • conduceți cu prudență, mai ales pe sectoarele deschise și în zonele cu vânt lateral;

  • urmăriți actualizările ANM, deoarece codul poate fi modificat.

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