Vremea în București se schimbă până miercuri: când sunt posibile ploi și cât de puternic va sufla vântul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 13:56

Vremea în București va rămâne apropiată de normalul termic în perioada 27–30 septembrie 2026. Temperaturile maxime vor scădea ușor, de la aproximativ 23°C duminică la 21°C miercuri. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul va atinge viteze de până la 50 km/h în ultima zi a intervalului.

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