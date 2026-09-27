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Vremea· 2 min citire
Vremea în București se schimbă până miercuri: când sunt posibile ploi și cât de puternic va sufla vântul
Vreme de toamnă (foto: Pixabay.com)
Vremea în București va rămâne apropiată de normalul termic în perioada 27–30 septembrie 2026. Temperaturile maxime vor scădea ușor, de la aproximativ 23°C duminică la 21°C miercuri. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul va atinge viteze de până la 50 km/h în ultima zi a intervalului.
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