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Vremea în București se schimbă până miercuri: când sunt posibile ploi și cât de puternic va sufla vântul

Vreme de toamnă (foto: Pixabay.com)

Vreme de toamnă (foto: Pixabay.com)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 13:56

Vremea în București va rămâne apropiată de normalul termic în perioada 27–30 septembrie 2026. Temperaturile maxime vor scădea ușor, de la aproximativ 23°C duminică la 21°C miercuri. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul va atinge viteze de până la 50 km/h în ultima zi a intervalului.

Pentru municipiul București este în vigoare un mesaj de informare meteorologică privind intensificările vântului, valabil de duminică, 27 septembrie, ora 10:00, până miercuri, 30 septembrie, ora 20:00.

Duminică, 27 septembrie

Vremea va fi normală termic, cu o maximă în jurul valorii de 23°C. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei, de până la 40 km/h. Până luni dimineață, temperatura minimă va coborî la 9–11°C.

Luni, 28 septembrie

Maxima va fi de 22–23°C, iar cerul va avea înnorări temporare. Mai ales în noaptea de luni spre marți sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jur de 1 l/mp. Ziua, vântul va avea rafale de 40–45 km/h. Minima va fi de 10–12°C.

Marți, 29 septembrie

Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Temperatura maximă va ajunge la 21–22°C, în timp ce minima din intervalul până miercuri dimineață va fi de 9–11°C. Vântul va avea intensificări temporare ziua, cu viteze de 40–45 km/h.

Miercuri, 30 septembrie

Între orele 10:00 și 20:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei, cu o maximă în jur de 21°C. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări de 45–50 km/h.

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