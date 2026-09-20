După viermi și greieri, planta de baltă ajunge în farfurii

Publicat 20 sept. 2026, 16:20 Actualizat 20 sept. 2026, 16:21 Sursă Realitatea PLUS

După viermi și greieri, planta care plutește pe suprafața bălților ajunge în farfuriile europenilor. Este vorba despre lintița de apă. Uniunea Europeană a autorizat folosirea unor specii din această plantă ca „aliment nou”. Cum arată?

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