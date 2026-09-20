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Mediu· 1 min citire

După viermi și greieri, planta de baltă ajunge în farfurii

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 sept. 2026, 16:20
Actualizat20 sept. 2026, 16:21
SursăRealitatea PLUS

După viermi și greieri, planta care plutește pe suprafața bălților ajunge în farfuriile europenilor. Este vorba despre lintița de apă. Uniunea Europeană a autorizat folosirea unor specii din această plantă ca „aliment nou”. Cum arată?

O nouă plantă pe masa oamenilor

Lintița poate fi comercializată proaspătă sau congelată și poate fi folosită în preparate precum supe, pesto, salate sau paste.

„E vorba de lintiță care e o plantă super interesantă. Dacă iei puțină și te uiți mai atent, vezi că sunt, de fapt, niște frunzulițe minuscule. Și fiecare plantă are doar una, două sau poate trei frunzulițe.”, spun specialiștii de peste hotare.

Dar atenție: nu este vorba despre plante culese din orice baltă. Pentru consum, acestea trebuie cultivate în condiții controlate, spălate și tratate.

Iar lista alimentelor neobișnuite autorizate în Europa continuă să crească: de la insecte și microalge până la ingrediente obținute cu ajutorul unor microorganisme. Pentru consumatori, însă, alegerea rămâne una simplă: produsul poate fi comercializat doar în condițiile stabilite de legislația europeană, iar ingredientele trebuie să fie declarate pe ambalaj.

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