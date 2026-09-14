Temperaturile mărilor din jurul Spaniei au atins valori record în această vară

Mările din jurul Spaniei au atins vara aceasta cele mai ridicate temperaturi înregistrate până acum, atât în Marea Mediterană, cât și în largul coastei atlantice a țării. Anunțul a fost făcut vineri de autoritatea portuară Puertos del Estado, potrivit Reuters, pe baza datelor colectate de rețeaua sa de balize de monitorizare.
Recordul absolut: peste 33 de grade la Insulele Baleare
Baliza Dragonera, situată în Insulele Baleare, a înregistrat pe 5 august o temperatură a apei de 33,02 grade Celsius — cea mai ridicată valoare consemnată vreodată în întreaga rețea de balize a autorității portuare. Potrivit datelor citate, aproape toate stațiile din bazinul Levante-Balear al Mării Mediterane au atins recorduri locale de temperatură în cursul verii.
Valori ridicate și pe coasta nord-estică
Balizele amplasate în largul orașelor Tarragona și Barcelona, în nord-estul Spaniei, au măsurat pe 9 august temperaturi de 30,7, respectiv 30,5 grade Celsius.
Apele Atlanticului, la rândul lor mai calde ca niciodată
Fenomenul nu s-a limitat la Mediterană. Temperaturi record au fost înregistrate și în golful Biscay, în nordul Spaniei. Baliza din apropierea orașului Pasaia a atins 28,4 grade Celsius pe 23 iunie, iar o altă stație din zonă, echipată cu senzor de temperatură din 2006, a marcat un nou maxim de 25,27 grade Celsius pe 12 august.
Un context climatic tot mai cald
Datele privind temperatura mărilor vin în completarea unui tipar observat și pe uscat: Spania a înregistrat în acest an 61 de zile cu condiții caniculare pe teritoriul continental și în Insulele Baleare, cel mai mare număr de până acum, depășind precedentul record de 41 de zile stabilit în 2022, potrivit serviciului meteorologic național AEMET.
Luna trecută, un grup de oameni de știință a arătat că schimbările climatice generate de activitatea umană reprezintă principalul factor din spatele temperaturilor marine ridicate înregistrate în ultima perioadă în Europa. Cercetătorii au atras atenția asupra faptului că o încălzire susținută a apelor de coastă poate afecta treptat ecosistemele marine — de la migrația speciilor de pești până la sănătatea recifurilor și a altor habitate sensibile — precum și activitățile economice și comunitățile care depind de zonele costiere, de la pescuit la turism.