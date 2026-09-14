Temperaturile mărilor din jurul Spaniei au atins valori record în această vară

Publicat 14 sept. 2026, 09:24 Actualizat 14 sept. 2026, 09:26

Mările din jurul Spaniei au atins vara aceasta cele mai ridicate temperaturi înregistrate până acum, atât în Marea Mediterană, cât și în largul coastei atlantice a țării. Anunțul a fost făcut vineri de autoritatea portuară Puertos del Estado, potrivit Reuters, pe baza datelor colectate de rețeaua sa de balize de monitorizare.

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