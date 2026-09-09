Destinația preferată de români, în flăcări. Intervenție extremă

Imagini apocaliptice în Antalya, destinația favorită de români pentru vacanțele din Turcia. Un incendiu de vegetație scăpat de sub control a cuprins toată zona. Sute de echipaje de pompieri, ajutați de localnici, luptă contracronometru pentru a stinge flăcările uriașe. Autoritățile au dispus evacuări în masă și spun că din cauza vântului există riscul ca flăcările să se extindă rapid.
Antalya, cuprinsă de flăcări
Alertă în Antalya, una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia pentru români. Un incendiu de vegetație de proporții a izbucnit în zonă, iar flăcările s-au extins rapid, alimentate de vântul puternic. Imaginile surprinse în timpul intervenției arată coloane uriașe de fum și suprafețe întinse de vegetație cuprinse de foc.
Autoritățile au mobilizat forțe importante pentru limitarea incendiului. Sute de pompieri și echipaje specializate participă la operațiune, iar localnicii s-au alăturat intervenției pentru a încerca să împiedice propagarea flăcărilor.
Incendiu puternic în Antalya
Focul a cuprins zone întinse de vegetație din apropierea Antalyei, iar intervenția pompierilor este îngreunată de condițiile meteo. Vântul favorizează extinderea rapidă a incendiului și poate schimba direcția flăcărilor într-un timp foarte scurt.
Echipajele încearcă să creeze zone de protecție și să limiteze înaintarea focului către zonele locuite. Situația este atent monitorizată, întrucât există riscul ca incendiul să se extindă dacă rafalele de vânt se intensifică.
Evacuări în zonele amenințate de flăcări
Din cauza pericolului, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate în mai multe zone expuse. Măsura are rol preventiv și urmărește să evite producerea unor victime în cazul în care focul ajunge în apropierea locuințelor.
Localnicii au fost îndemnați să respecte indicațiile autorităților și să părăsească zonele pentru care au fost emise ordine de evacuare.
Intervenția este una de amploare, iar pompierii luptă pentru a împiedica incendiul să ajungă în zonele dens populate.
Vântul, principalul pericol pentru intervenție
Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă echipele de intervenție este reprezentată de vânt. Rafalele pot transporta scântei și jar pe distanțe mari, favorizând apariția unor noi focare.
În astfel de condiții, chiar și după stingerea aparentă a unui sector, există riscul reaprinderii vegetației și al propagării focului către alte suprafețe.
Autoritățile mențin forțe importante în teren și încearcă să controleze incendiul înainte ca acesta să afecteze și mai multe zone.
Antalya este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Turcia și atrage anual numeroși turiști din România. Regiunea este apreciată în special pentru stațiunile de la Marea Mediterană, plajele întinse și numeroasele resorturi.