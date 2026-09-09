Destinația preferată de români, în flăcări. Intervenție extremă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 11:45

Imagini apocaliptice în Antalya, destinația favorită de români pentru vacanțele din Turcia. Un incendiu de vegetație scăpat de sub control a cuprins toată zona. Sute de echipaje de pompieri, ajutați de localnici, luptă contracronometru pentru a stinge flăcările uriașe. Autoritățile au dispus evacuări în masă și spun că din cauza vântului există riscul ca flăcările să se extindă rapid.

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