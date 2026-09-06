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Val de căldură extremă în Spania: 45,7°C, record absolut de început de septembrie

Canicula in Spania (Profimedia)

Canicula in Spania (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 15:13

Spania a fost lovită de o căldură infernală, cu temperaturi care au urcat până la 45,7°C, în ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Recordul a fost confirmat de agenția meteorologică spaniolă - AEMET, care a raportat valoarea extremă în localitatea El Granado, Andaluzia. Valoarea este considerată excepțional chiar și pentru regiunile sudice ale țării.

Caniculă istorică în Andaluzia

Temperatura de 45,7°C a egalat precedentul record de septembrie stabilit în Montoro în 2016, marcând totodată cea mai ridicată valoare înregistrată în Spania în 2026. Potrivit AEMET, valul de căldură a venit după o vară cu patru episoade severe de caniculă, iar experții avertizează că schimbările climatice intensifică și prelungesc aceste fenomene extreme.

Impact major: cod roșu de caniculă și nopți tropicale

Regiunile sudice au intrat sub cod roșu de caniculă, pentru prima dată într-o lună septembrie de la introducerea sistemului de avertizare în 2007. Temperaturile au depășit constant 40°C în sud și vest, iar în zone precum Mallorca s-au înregistrat până la 36°C. Fenomenul a fost însoțit de nopți tropicale, cu minime ce au rămas în jurul valorii de 30°C, afectând populația și infrastructura.

Semnal clar al accelerării încălzirii globale

AEMET a confirmat că perioada ianuarie–august 2026 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor din Spania, depășind semnificativ anii anteriori. Temperaturile extreme au fost asociate cu peste 5.000 de decese, potrivit publicației El Pais șcare citeaza cifrele oficiale din Sistemul de Monitorizare a Mortalității Zilnice (MoMo) al Ministerului Sănătății.

Fenomenul a afectat infrastructura, transportul și consumul de energie, iar autoritățile au emis recomandări stricte pentru populație, după cum arată o analiză a centrului european de meteorologie și prognoze Copernicus.

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