Val de căldură extremă în Spania: 45,7°C, record absolut de început de septembrie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 15:13

Spania a fost lovită de o căldură infernală, cu temperaturi care au urcat până la 45,7°C, în ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Recordul a fost confirmat de agenția meteorologică spaniolă - AEMET, care a raportat valoarea extremă în localitatea El Granado, Andaluzia. Valoarea este considerată excepțional chiar și pentru regiunile sudice ale țării.

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