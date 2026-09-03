GNM: Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina, surse probabile ale mirosului care a afectat Bucureștiul și Ilfovul
GNM indică depozitul Vidra și stația de epurare Glina drept surse probabile ale mirosului resimțit în București și Ilfov
Mirosul puternic resimțit de bucureșteni și locuitorii din Ilfov în zilele de 17 și 18 august are, potrivit concluziilor Gărzii Naționale de Mediu, două surse potențiale: depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina. În urma a 55 de controale, comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, au dispus trei sistări de activitate și 22 de măsuri de conformare și au formulat o sesizare penală. GNM atrage însă atenția că disconfortul olfactiv nu trebuie tratat doar ca o problemă de mediu, ci și ca una de sănătate publică.
Garda Națională de Mediu anunță amenzi de 795.000 de lei, trei sistări de activitate, o sesizare penală și un utilaj confiscat, în urma celor 55 de controale inițiate ca răspuns la sesizările privind disconfortul olfactiv, resimțit puternic în București și Ilfov, pe 17 și 18 august. Comisarii GNM au identificat două surse probabile ale mirosului puternic și au sancționat operatorii depozitului de deșeuri Vidra și ai stației de epurare de la Glina, precum și alți operatori și agenți economici, pentru diverse neconformități de mediu descoperite. În urma raportului pe care l-au făcut public, conducerea GNM s-a adresat oficial Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului în vederea emiterii unui ordin comun care să implice direcțiile de sănătate publică în acțiunile de control.
Garda Națională de Mediu a trimis, în ultimul an și jumătate, 3.750 de sesizări către DSP, pentru situații în care a fost reclamat disconfort olfactiv disociat de poluare.
„Două surse potențiale ale disconfortului olfactiv resimțit puternic în mai multe zile din august, atât în București, cât și în Ilfov, sunt depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina. Sancțiunile pentru operatori au venit împreună cu 22 de măsuri de conformare pe care le vom verifica recurent. Am înaintat raportul acțiunii din 17–27.08.2026 către Ministerul Sănătății, pentru că există obligația investigării de către autoritatea de sănătate publică a efectului pe care evenimentul din 17–18 august l-a avut asupra sănătății populației. Am solicitat Ministerului Mediului urgentarea procedurilor privind aprobarea unui ordin comun cu Ministerul Sănătății, prin care specialiști din structurile de control în domeniul sănătății populației să fie angrenați în controlul unor obiective industriale. Devine evident faptul că impactul potențial și impactul concret al unor instalații trebuie să fie evaluate atât din punct de vedere al protecției mediului, cât și din punct de vedere al sănătății umane”, a explicat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.
Control integrat și plan comun de verificare în București și Ilfov
Experții Gărzii Naționale de Mediu au distribuit cele peste 1.300 de sesizări de disconfort olfactiv pe hartă. Distribuția a indicat o concentrație majoră a sesizărilor în Sectorul 4, dar și o arie largă de afectare în zona de sud-sud-est a zonei București-Ilfov. Este foarte important de menționat că, inclusiv din cauza resimțirii subiective a mirosului de către cetățeni, sesizările au descris mirosuri diferite: miros de levigat și deșeuri, mirosuri asociate hidrogenului sulfurat și miros de substanțe chimice. Planificarea controlului a ținut cont de aspectele sesizate, de arealul de unde au provenit sesizările și de datele privind calitatea aerului primite de la colegii de la Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate. Au fost vizate activități cu potențialul de a emana un miros suficient de puternic încât să fie resimțit concomitent în arii mari din două județe. Comisarii GNM nu au căutat un vinovat convenabil, ci au analizat mai multe categorii de activități cu potențial de a genera emisii odorante.
Acțiunile de control s-au concentrat pe operatori care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor, epurarea apelor, procesarea cărnii, producția de medicamente și acoperiri galvanice, precum și pe operatori ale căror activități pot genera emisii sau mirosuri, inclusiv vidanjarea și gestionarea foselor ecologice.
Neconformități în tasarea deșeurilor și etanșarea necorespunzătoare la depozitul de la Vidra
Mai multe neconformități au fost constatate în monitorizarea tehnologică a depozitului de deșeuri de la Vidra, cu potențial de a genera emisii odorante. Spre exemplu, gazele de depozit au fost captate incomplet, ca urmare a tasării insuficiente a deșeurilor depozitate. În cazurile de etanșare necorespunzătoare se poate favoriza migrarea necontrolată a gazului de depozit în atmosferă.
Pentru nerealizarea monitorizării tehnologice corespunzătoare, operatorul a fost sancționat cu 40.000 de lei. Experții GNM au dispus, în urma controlului, 11 măsuri de conformare care urmăresc inclusiv limitarea disconfortului olfactiv asociat activității de depozitare.
Suspiciuni rezonabile de evacuări de aer viciat și instalații de odorizare și neutralizare a mirosurilor nefuncționale la stația de epurare de la Glina
Deficiențele constatate la stația de epurare de la Glina pot indica o corelație între mirosul resimțit în zilele de 17–18 august în București și Ilfov și nefuncționarea sau aplicarea necorespunzătoare a unor sisteme și proceduri privind gestionarea nămolului rezultat și a biogazului produs, în același interval de timp. Volumul maxim de sesizări privind disconfortul olfactiv se suprapune peste nefuncționarea unor sisteme de odorizare și neutralizare a mirosului, transportul nămolului nedeshidratat, stocarea deficitară a biogazului și eliberarea acestuia în atmosferă. Controlul a relevat că, deși au fost constatate intern disfuncționalități, acestea nu au fost raportate și remediate.
Patru categorii de neconformități identificate în urma controalelor la Vidra și Glina
Disfuncționalități în instalația de deshidratare avansată a nămolului:
Incintele de deshidratare a nămolului funcționau cu ușile larg deschise, ceea ce anulează orice regim de depresiune care poate capta emisiile olfactive. Cu alte cuvinte, este ușor demonstrabilă eliberarea necontrolată de aer viciat în atmosferă.
Nămolul deshidratat era evacuat în containere deschise, proces care generează, de asemenea, disconfort olfactiv.
Experții GNM au inspectat halele în condițiile de funcționare a unei singure centrifuge și au constatat o acumulare masivă de gaze rezultate din proces.
În perioada care corespunde celui mai mare volum de sesizări privind disconfortul olfactiv, rapoartele studiate indică funcționarea tuturor celor trei centrifuge, ceea ce a condus la eliminarea unei cantități masive de aer viciat direct pe amplasament.
Mai mult decât atât, operarea simultană a celor trei centrifuge s-a oprit la ora 9:00 în data de 18, ceea ce poate fi corelat cu scăderea exponențială a sesizărilor din teren, deci cu oprirea efectivă a disconfortului olfactiv resimțit de bucureșteni.
Transportul nămolului nedeshidratat, de natură să emane un miros puternic în atmosferă:
Prin verificarea unui transport din stație, experții GNM au descoperit încărcarea acestuia cu nămol nedeshidratat. Nămolul prezenta un miros pestilențial puternic, care s-a difuzat pe o suprafață mare a amplasamentului, iar aspectul acestuia era umed, păstos și de culoare neagră închisă.
Gestionarea necorespunzătoare a nivelurilor de biogaz din instalația de cogenerare
În data de 18.08.2026, sistemul de biogaz a înregistrat o succesiune critică de evenimente. Astfel, nivelurile de biogaz, în toate cele 3 rezervoare, s-au situat sub pragurile minime obligatorii prevăzute în autorizația de mediu. Într-o asemenea situație, de epuizare a volumului de stocare a biogazului în rezervoare, prin suprapresiune și deschiderea supapelor de siguranță cu care instalația este prevăzută, se poate elibera biogaz direct în atmosferă.
La polul opus, în aceeași zi, unul dintre rezervoarele de stocare a urcat brusc la un nivel de umplere de 92%, demonstrând oscilații majore în fluxul tehnologic.
Precizăm că scăderile sub pragul minim de stocare nu au generat nicio alarmă, deși instalațiile au fost prevăzute cu senzori, ceea ce generează ipoteza unor evacuări necontrolate sau a unor disfuncționalități majore în gestionarea biogazului.
Instalații de odorizare și neutralizare a mirosurilor nefuncționale pe rampa de deșeuri
Procesul de epurare presupune producerea de deșeuri de nămol care, după procesul de deshidratare, sunt stocate pe rampe dedicate.
Concomitent, deșeurile care rezultă din activitatea de mentenanță, altele decât nămolul, sunt stocate în aceeași zonă, pe rampe diferite.
Din cele 4 instalații de odorizare și neutralizare cu care sunt dotate rampele de nămol și deșeuri, 2 dintre acestea nu erau funcționale.
Problemele de fond: legislație latentă și lipsa unui sistem de corelare între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației
Acțiunile de control ale GNM identifică și remediază probleme punctuale care pot avea sau nu un efect corelativ între neconformitățile de mediu și disconfortul olfactiv resimțit de populație. În opinia experților GNM, felul în care legislația actuală abordează problema mirosului, decuplată de orice tip de inspecție, studiu sau control privind sănătatea publică, este incorect. Raportul de control cuprinde, pe lângă raportarea neconformităților și a datelor analizate, un set de propuneri de modificare a legislației, inclusiv în vederea emiterii unui ordin comun între miniștrii Sănătății și Mediului, pentru o abordare unitară a procedurii și un control comun GNM/DSP în orice situație în care cetățenii reclamă mirosuri puternice, persistente, pestilențiale într-o anumită arie.
„Avem nevoie de criterii tehnice obiective și clare care să depisteze, să măsoare și să abordeze unitar și integrat disconfortul olfactiv, pentru că nu vorbim exclusiv de o problemă de mediu. Gândiți-vă că, în timp ce peste 1.300 de cetățeni din București și Ilfov ne sesizau prezența unui miros greu de suportat, măsurătorile oficiale nu au înregistrat depășiri ale limitelor de poluare. De ce? Pentru că, înainte ca disconfortul olfactiv să fie o problemă de mediu conform cadrului legal actual, poate fi o gravă problemă de sănătate publică”, a explicat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.
Înn 2026, Garda Națională de Mediu a transmis către Direcțiile de Sănătate Publică 3.750 de sesizări punctuale, însoțite de date, inclusiv privind situații de disconfort olfactiv.
Raportul complet privind disconfortul olfactiv în municipiul București și județul Ilfov din perioada 17–27 august 2026 poate fi studiat aici:
RAPORT privind disconfortul olfactiv în municipiul Bucureşti și judeţul Ilfov
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