GNM: Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina, surse probabile ale mirosului care a afectat Bucureștiul și Ilfovul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:12

Mirosul puternic resimțit de bucureșteni și locuitorii din Ilfov în zilele de 17 și 18 august are, potrivit concluziilor Gărzii Naționale de Mediu, două surse potențiale: depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina. În urma a 55 de controale, comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, au dispus trei sistări de activitate și 22 de măsuri de conformare și au formulat o sesizare penală. GNM atrage însă atenția că disconfortul olfactiv nu trebuie tratat doar ca o problemă de mediu, ci și ca una de sănătate publică.

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