Viitură devastatoare în Nepal, la granița cu Tibetul. Cel puțin 19 oameni au murit, iar sute de turiști sunt dați dispăruți

O viitură de proporții a lovit nordul Nepalului, în apropierea frontierei cu China, provocând un dezastru de amploare. Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 400 de turiști, inclusiv cetățeni străini, sunt dați dispăruți. Printre persoanele despre care nu se mai știe nimic se află și aproximativ 60 de angajați ai unui proiect hidroenergetic. Echipele de intervenție încearcă să ajungă în zonele afectate, însă terenul dificil și nivelul ridicat al apelor îngreunează operațiunile de salvare.
Dezastru în Nepal după o viitură puternică
Nordul Nepalului a fost lovit miercuri de o viitură extrem de violentă, care a afectat mai multe localități aflate în apropierea graniței cu China. Apele au măturat zone întinse, iar autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește.
Poliția nepaleză a confirmat până acum moartea a cel puțin 19 persoane. În același timp, autoritățile din domeniul turismului au anunțat că aproximativ 400 de turiști sunt dați dispăruți.
Printre persoanele dispărute se află cetățeni din mai multe țări, inclusiv India, Australia, Olanda, Africa de Sud, Marea Britanie și Malaezia.
Zona afectată este una importantă pentru turism, fiind situată în apropierea unor trasee montane și a unor obiective turistice din Himalaya.
Aproximativ 60 de muncitori sunt și ei dați dispăruți
Dezastrul nu i-a afectat doar pe turiști. Aproximativ 60 de angajați ai unui proiect hidroenergetic aflat în construcție sunt, de asemenea, dați dispăruți.
Potrivit informațiilor furnizate de presa nepaleză, muncitorii lucrau la proiectul Langtang Khola, în municipiul Rasuwa, în apropierea frontierei cu China.
Aceștia efectuau lucrări în interiorul unui tunel atunci când viitura a lovit regiunea.
Rasuwa este una dintre zonele în care au fost dezvoltate mai multe proiecte hidroenergetice, datorită râurilor cu debit mare care traversează regiunea montană.
Ce ar fi provocat viitura
Autoritățile nepaleze au indicat inițial un cutremur și o alunecare masivă de teren drept posibile cauze ale dezastrului.
Ministrul nepalez de Externe, Shishir Khanal, a explicat că un seism produs dimineața ar fi declanșat o alunecare de teren care a blocat cursul unui râu. Acumularea apei ar fi fost urmată de formarea unui torent care s-a revărsat cu forță în aval.
Serviciul Geologic al Statelor Unite a înregistrat în zonă un cutremur cu magnitudinea de 4,4 în jurul orei menționate de oficialul nepalez.
Există însă și o altă ipoteză. Un specialist al Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților, cu sediul la Kathmandu, a apreciat că viitura ar fi putut fi provocată de o avalanșă provenită din zona unui ghețar.
Potrivit acestei explicații, o cantitate mare de gheață și rocă s-ar fi desprins de pe versant, blocând temporar cursul de apă și generând ulterior un val extrem de puternic.
Râul Bhote Koshi, transformat într-o sursă de pericol
Una dintre principalele artere hidrografice din regiune este râul Bhote Koshi, care își are originea în China și pătrunde apoi pe teritoriul Nepalului.
Râul traversează zone montane cu defilee adânci și este cunoscut inclusiv pentru activitățile de rafting pe ape repezi.
În trecut, cursul de apă a mai provocat probleme grave. Inundațiile produse anul trecut au dus la moartea a nouă persoane, în timp ce alte 24 au fost declarate dispărute.
Regiunea Rasuwa este deosebit de vulnerabilă la fenomene naturale extreme. Munții abrupți, alunecările de teren și cursurile rapide de apă pot transforma rapid un incident local într-un dezastru de amploare.
Operațiunile de salvare, îngreunate de condițiile din teren
Autoritățile nepaleze au mobilizat echipe de intervenție pentru căutarea persoanelor dispărute.
Elicopterele survolează zonele afectate pentru a identifica eventualii supraviețuitori și pentru a evalua amploarea distrugerilor. Intervenția este însă dificilă în anumite puncte, deoarece nivelul apei este încă foarte ridicat, iar terenul accidentat face aproape imposibil accesul terestru.
Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare reușesc să pătrundă în zonele izolate.
Și partea tibetană a frontierei a fost afectată. Presa de stat din China a relatat despre pierderi umane importante, iar o alunecare de teren a lovit zona portului Gyirong.
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut intensificarea operațiunilor de căutare și salvare.
Crucea Roșie trimite ajutoare în zonele afectate
Crucea Roșie a anunțat mobilizarea unor echipe de intervenție și a unor resurse umanitare pentru populația afectată de viitura din Rasuwa.
Voluntarii și echipele specializate din Nepal au fost mobilizați pentru a sprijini operațiunile de urgență.
Reprezentanții organizației au transmis, totodată, un avertisment pentru locuitorii din zonele vulnerabile, recomandându-le să rămână în alertă și să urmeze indicațiile autorităților.
Federația Internațională a Crucii Roșii a anunțat că este pregătită să sprijine intervenția, în funcție de evoluția situației.
O zonă marcată de dezastre naturale
Municipiul Rasuwa se întinde de la poalele Himalayei până la granița cu China. Regiunea are aproximativ 50.000 de locuitori și este caracterizată de sate izolate, drumuri montane și terenuri agricole amenajate pe versanți.
În apropiere se află Parcul Național Langtang, una dintre destinațiile cunoscute pentru drumețiile montane. În zonă se găsește și lacul Gosaikunda, aflat la peste 4.300 de metri altitudine și considerat un loc important de pelerinaj pentru hinduși.
Accesul în regiune este dificil. Din zona frontierei cu China până în Kathmandu, capitala Nepalului, călătoria cu mașina poate dura între cinci și șase ore.
Localitatea Timure, aflată pe traseul către China, este una dintre așezările vulnerabile din regiune. Zona este cunoscută și pentru traficul comercial intens, numeroase camioane folosind drumul pentru transportul mărfurilor între cele două țări.
Nepalul, lovit frecvent de inundații și alunecări de teren
Himalaya este una dintre regiunile lumii expuse în mod constant unor fenomene naturale extreme. Viiturile, alunecările de teren și avalanșele pot produce pierderi importante de vieți omenești și pot izola comunități întregi.
Nepalul a trecut prin mai multe asemenea tragedii în ultimii ani. În 2024, ploile musonice abundente au provocat inundații și alunecări de teren în mai multe zone ale țării, cu aproximativ 200 de morți.
În 2023, o inundație provocată de ruperea unui lac glaciar a afectat statul indian Sikkim, iar peste 100 de persoane au fost date dispărute.
În 2021, inundațiile și ploile torențiale din India și Nepal au provocat cel puțin 150 de victime, în timp ce numeroase poduri și locuințe au fost distruse.
Regiunea Rasuwa poartă încă urmele cutremurului devastator din 2015, cu magnitudinea 7,8, care a ucis peste 9.000 de oameni în Nepal.
Bilanțul viiturii din Nepal ar putea crește
În acest moment, autoritățile continuă operațiunile de căutare în zonele afectate de viitura devastatoare.
Cel puțin 19 persoane au murit, aproximativ 400 de turiști sunt dați dispăruți, iar alte zeci de persoane, inclusiv muncitori implicați într-un proiect hidroenergetic, nu au fost încă localizate.
Intervențiile continuă într-o zonă extrem de dificilă, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a distrugerilor și să găsească persoanele dispărute.