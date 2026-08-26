Viitură devastatoare în Nepal, la granița cu Tibetul. Cel puțin 19 oameni au murit, iar sute de turiști sunt dați dispăruți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:20

O viitură de proporții a lovit nordul Nepalului, în apropierea frontierei cu China, provocând un dezastru de amploare. Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 400 de turiști, inclusiv cetățeni străini, sunt dați dispăruți. Printre persoanele despre care nu se mai știe nimic se află și aproximativ 60 de angajați ai unui proiect hidroenergetic. Echipele de intervenție încearcă să ajungă în zonele afectate, însă terenul dificil și nivelul ridicat al apelor îngreunează operațiunile de salvare.

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