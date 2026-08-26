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Mediu· 1 min citire
Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți
PET-uri
Publicat26 aug. 2026, 10:25
SursăRealitatea PLUS
Ceea ce astăzi considerăm deșeu ar putea deveni, în viitor, hrană pentru astronauți. Cercetătorii lucrează la o tehnologie prin care sticlele din plastic pot fi transformate în substanțe nutritive, precum proteine și grăsimi.
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