Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți

Publicat 26 aug. 2026, 10:25 Sursă Realitatea PLUS

Ceea ce astăzi considerăm deșeu ar putea deveni, în viitor, hrană pentru astronauți. Cercetătorii lucrează la o tehnologie prin care sticlele din plastic pot fi transformate în substanțe nutritive, precum proteine și grăsimi.

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