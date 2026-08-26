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Mediu· 1 min citire

Plasticul ar putea deveni hrană pentru astronauți

PET-uri

PET-uri

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 aug. 2026, 10:25
SursăRealitatea PLUS

Ceea ce astăzi considerăm deșeu ar putea deveni, în viitor, hrană pentru astronauți. Cercetătorii lucrează la o tehnologie prin care sticlele din plastic pot fi transformate în substanțe nutritive, precum proteine și grăsimi.

Sticlele PET, transformate în proteine și grăsimi

Plasticul este mai întâi descompus în compuși simpli, iar apoi microorganisme special adaptate îi folosesc pentru a produce nutrienții necesari.

Ideea ar putea fi extrem de utilă în misiunile spațiale de lungă durată, unde transportul proviziilor de pe Pământ este dificil și costisitor.

O astfel de soluție ar putea contribui la misiuni către Marte, dar și la asigurarea hranei în locuri izolate, precum submarinele sau zonele afectate de dezastre. Tehnologia se află însă încă în faza de cercetare.

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