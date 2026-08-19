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Economie· 1 min citire
Ședință de urgență la Guvern, în plină criză energetică. Situația CFR, pe masa lui Bolojan
Ședință de guvern
Ședință de urgență la Guvern! Premierul demis convoacă miniștrii la Palatul Victoria în plină criză energetică. Ședința va avea loc în format hibrid, la ora 14.
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