Criza prețurilor, test pentru viitorul premier. Cât costă carburanții în Bulgaria

Viitorul premier desemnat de Nicușor Dan va avea misiunea grea de a rezolva situația economică dificilă lăsată moștenire de Ilie Bolojan. Prețurile la carburanți rămân unele dintre cele mai mari din Europa, motiv pentru care și transportatorii au protestat în ultimele zile. În continuare, bulgarii reușesc să mențină mai jos prețurile.
Prețurile carburanților din România sunt în continuare mai mari decât cele din Bulgaria, diferența ajungând la aproximativ 1 leu pe litru, potrivit unei comparații realizate de o echipă a Realitatea PLUS în orașul bulgăresc Ruse, aflat la granița cu România, în apropierea orașului Giurgiu.
Deși diferențele s-au diminuat, în condițiile în care și în Bulgaria au crescut prețurile la combustibili, șoferii români plătesc în continuare mai mult la pompă.
În Bulgaria, prețul unui litru de motorină este de aproximativ 1,82 euro, în timp ce benzina costă circa 1,63 euro pe litru. Potrivit comparației, diferența față de prețurile din România este de aproximativ 1 leu pe litru atât în cazul motorinei, cât și al benzinei.
Diferențe și la rata inflației
Comparația vine în contextul în care România se confruntă cu o perioadă de creștere a prețurilor, iar rata inflației a depășit 6%, chiar dacă aceasta a scăzut recent. În Bulgaria, inflația este în jurul valorii de 5%, rezultând o diferență de aproximativ un punct procentual între cele două țări.
Situația este cu atât mai relevantă cu cât Bulgaria a trecut, în ultimii cinci ani, prin opt rânduri de alegeri, însă economia țării a continuat să evolueze într-un ritm diferit față de România.
Prețurile carburanților reprezintă una dintre problemele importante pe care viitorul premier desemnat de președintele Nicușor Dan va trebui să le gestioneze, în condițiile în care costurile cu combustibilul afectează atât populația, cât și companiile.
Creșterea prețurilor la carburanți se află și printre motivele invocate în contextul protestelor organizate în această perioadă de transportatorii din România.