Criza prețurilor, test pentru viitorul premier. Cât costă carburanții în Bulgaria

Publicat 5 oct. 2026, 08:46 Actualizat 5 oct. 2026, 08:51 Sursă Realitatea PLUS

Viitorul premier desemnat de Nicușor Dan va avea misiunea grea de a rezolva situația economică dificilă lăsată moștenire de Ilie Bolojan. Prețurile la carburanți rămân unele dintre cele mai mari din Europa, motiv pentru care și transportatorii au protestat în ultimele zile. În continuare, bulgarii reușesc să mențină mai jos prețurile.

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