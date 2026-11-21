Pentru mulți români, prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului vine cu o cheltuială greu de suportat. Prețurile au crescut considerabil față de anul trecut, iar un simplu prânz cu pește poate ajunge să coste zeci de lei. În piețe, comercianții se plâng că au tot mai puțini clienți, în timp ce cumpărătorii încearcă să se încadreze în bugete din ce în ce mai mici.
Peștele s-a scumpit cu 30%. Românii cumpără tot mai puțin
Sâmbătă, 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Pentru cei care respectă postul, această zi reprezintă ocazia de a pune pe masă preparate din pește, însă prețurile din piețe îi determină pe mulți să se gândească de două ori înainte de a cumpăra.
Conform Realitatea PLUS, comercianții spun că peștele s-a scumpit cu aproximativ 30% față de anul trecut, iar efectele se văd direct în vânzări. Unii vânzători susțin că numărul cumpărătorilor a scăzut considerabil, iar vânzările sunt mai mici cu aproape 40%. Chiar dacă oamenii își doresc să respecte tradiția, mulți aleg să cumpere cantități mai mici sau să se orienteze către sortimentele mai accesibile.
Situația este cu atât mai dificilă pentru familiile care încearcă să își organizeze mesele de post fără să depășească bugetul lunar. În condițiile în care și celelalte alimente s-au scumpit, peștele a devenit pentru unii cumpărători un produs pe care și-l permit tot mai rar.
Cât costă un kilogram de pește în piețe. Păstrăvul a ajuns la 45 de lei
Prețurile diferă în funcție de sortiment, însă chiar și variantele considerate mai ieftine presupun o cheltuială importantă. Potrivit prețurilor prezentate de Realitatea PLUS, un kilogram de caras viu costă cel puțin 24 de lei, în timp ce bibanul se vinde cu aproximativ 29 de lei kilogramul.
Pentru cei care preferă șalăul, prețul ajunge la 44 de lei kilogramul, iar păstrăvul costă aproximativ 45 de lei. Macroul proaspăt se vinde tot cu 44 de lei kilogramul, în timp ce dorada ajunge la 60 de lei. Unul dintre cele mai scumpe sortimente este bibanul de mare, pentru care cumpărătorii trebuie să plătească aproximativ 84 de lei pe kilogram. Astfel, o familie care cumpără două kilograme de păstrăv plătește 90 de lei numai pentru pește, fără să mai adauge costul garniturii, al legumelor sau al celorlalte ingrediente necesare pentru pregătirea mesei. În cazul sortimentelor mai scumpe, nota de plată poate depăși cu ușurință 100 de lei, chiar și pentru un singur prânz.