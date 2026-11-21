Publicat 21 nov. 2026, 14:23 Sursă Realitatea PLUS

Pentru mulți români, prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului vine cu o cheltuială greu de suportat. Prețurile au crescut considerabil față de anul trecut, iar un simplu prânz cu pește poate ajunge să coste zeci de lei. În piețe, comercianții se plâng că au tot mai puțini clienți, în timp ce cumpărătorii încearcă să se încadreze în bugete din ce în ce mai mici.

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