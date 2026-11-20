Celebrul lanț american de restaurante Denny’s ajunge în România, printr-un parteneriat cu antreprenorii Honorius Prigoană și Marian Ionescu. Cei doi au semnat un acord de franciză care prevede deschiderea a zece restaurante în următorii șapte ani. România va deveni astfel prima țară din Uniunea Europeană în care brandul american, cunoscut pentru restaurantele sale de tip diner, își va face apariția.
Fondat în 1953, Denny’s este unul dintre numele cunoscute ale industriei restaurantelor din Statele Unite, având peste 1.200 de locații pe piața americană și aproximativ 160 în alte țări. Compania își propune să aducă și în România experiența specifică restaurantelor americane, cu preparate pentru micul dejun, prânz și cină, într-o atmosferă relaxată, inspirată de localurile devenite populare inclusiv prin filmele și serialele de la Hollywood.
Honorius Prigoană și Marian Ionescu aduc Denny’s în România. Zece restaurante în șapte ani
Dezvoltarea rețelei Denny’s pe piața românească va fi coordonată de Honorius Prigoană și Marian Ionescu, care se vor ocupa atât de deschiderea restaurantelor, cât și de operarea acestora. Proiectul presupune identificarea spațiilor potrivite, organizarea aprovizionării și formarea echipelor care vor lucra în noile locații. Pentru Honorius Prigoană, acordul reprezintă o nouă investiție în industria restaurantelor. Antreprenorul are deja experiență în dezvoltarea unor branduri americane în România, fiind implicat și în aducerea lanțului Chili’s, care a deschis primul restaurant în București, în ianuarie 2026.
Partenerul său, Marian Ionescu, are peste 15 ani de experiență în marketing și social media, perioadă în care a colaborat cu mai multe branduri americane. Acesta își dorește ca restaurantele Denny’s să reproducă atmosfera localurilor tradiționale din Statele Unite, pe care mulți români le cunosc din producțiile cinematografice.
Denny’s intră pentru prima dată în Uniunea Europeană. De ce a fost aleasă România
Pentru conducerea companiei americane, deschiderea restaurantelor în România reprezintă un pas important în extinderea internațională. Deși Denny’s este prezent în mai multe țări, acordul semnat cu cei doi antreprenori marchează prima intrare a brandului pe piața Uniunii Europene.
Chris Bode, directorul general al Denny’s, a declarat că România oferă companiei posibilitatea de a construi o prezență solidă în regiune și de a introduce conceptul american într-o nouă piață. Brandul urmărește o dezvoltare pe termen lung, fără să renunțe la stilul care l-a consacrat în Statele Unite. La rândul său, Mark Burgess, directorul de dezvoltare al companiei, a explicat că alegerea partenerilor locali a fost esențială. Experiența lui Honorius Prigoană în industria restaurantelor și activitatea lui Marian Ionescu în domeniul marketingului au cântărit în decizia de extindere în România.
Parteneriatul ar putea reprezenta și punctul de plecare pentru dezvoltarea Denny’s în alte țări din Europa Centrală și de Est, o posibilitate pe care compania americană intenționează să o analizeze în perioada următoare.
Ce fel de restaurante sunt Denny’s și ce vor găsi românii în meniu
Denny’s este cunoscut în Statele Unite pentru conceptul de restaurant de tip diner, în care clienții pot servi atât micul dejun, cât și mesele principale ale zilei. Brandul și-a construit popularitatea în jurul preparatelor americane clasice, de la clătite pufoase și ouă cu bacon până la burgeri, sandvișuri și alte feluri de mâncare specifice bucătăriei americane. Unul dintre elementele care au făcut cunoscut lanțul este atmosfera relaxată a restaurantelor, unde oamenii pot lua masa alături de familie sau prieteni. Acesta este și conceptul pe care Honorius Prigoană și Marian Ionescu vor să îl aducă pe piața românească. Acordul semnat prevede dezvoltarea unei rețele de zece restaurante în următorii șapte ani, iar cei doi antreprenori vor coordona pregătirile pentru lansarea brandului pe plan local.