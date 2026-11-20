Publicat 20 nov. 2026, 11:28 Actualizat 20 nov. 2026, 11:29

Celebrul lanț american de restaurante Denny’s ajunge în România, printr-un parteneriat cu antreprenorii Honorius Prigoană și Marian Ionescu. Cei doi au semnat un acord de franciză care prevede deschiderea a zece restaurante în următorii șapte ani. România va deveni astfel prima țară din Uniunea Europeană în care brandul american, cunoscut pentru restaurantele sale de tip diner, își va face apariția.

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