România are depozitele de gaze umplute în proporție de 85%, iar centrala de la Mintia a intrat deja în etapa de probe. În timp ce autoritățile pregătesc noi capacități de producție și stocare a energiei, rămâne întrebarea esențială: va putea România să treacă iarna fără importuri de gaze din Rusia?
România își consolidează capacitatea de producție a energiei electrice și își pregătește resursele pentru sezonul rece. Centrala electrică de la Mintia a intrat deja în etapa de probe, iar centrala de la Iernut urmează să înceapă testele în cursul anului viitor. În paralel, autoritățile analizează și alte proiecte energetice importante, inclusiv centralele de la Turceni, Ișalnița și Cluj-Napoca.
Potrivit declarațiilor lui Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al guvernului, prezentate în cadrul discuțiilor despre securitatea energetică a României, centrala de la Mintia reprezintă unul dintre proiectele majore aflate aproape de finalizare. Oficialul a subliniat că lista investițiilor energetice aflate în lucru este mult mai amplă, iar alte obiective vor fi prezentate pe măsură ce se apropie de finalizare.
Centrala de la Mintia, în etapa de probe. Iernut ar putea începe testele în 2027
Centrala de la Mintia a intrat deja în etapa de testare, fiind unul dintre cele mai importante proiecte pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice din România.
Un alt obiectiv important este centrala de la Iernut, unde probele sunt programate să înceapă în cursul anului 2027.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectele centralelor de la Turceni, Ișalnița și Cluj-Napoca. Aceste investiții sunt relevante pentru consolidarea sistemului energetic național și reducerea dependenței de importurile de energie.
România își propune o capacitate de stocare de 2.000 MW
Un alt obiectiv important îl reprezintă dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. Potrivit declarațiilor lui Dan Cărbunaru, România ar urma să ajungă la o capacitate de stocare de 2.000 MW, investițiile urmând să fie susținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și fonduri europene.
Dezvoltarea sistemelor de stocare este esențială pentru echilibrarea rețelei electrice și valorificarea energiei produse din surse regenerabile.
Va avea România nevoie de importuri de gaze rusești în această iarnă?
În ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale pentru sezonul rece, România dispune în prezent de un nivel de umplere a depozitelor de aproximativ 85%.
La această rezervă se adaugă capacitatea de extracție a gazelor din depozitele subterane, un element important pentru asigurarea consumului în perioadele cu temperaturi scăzute.
De asemenea, interconectarea prin punctul Negru Vodă poate oferi României posibilitatea de a-și suplimenta resursele de gaze naturale, dacă situația o va impune.
În acest context, autoritățile consideră că România are la dispoziție mai multe instrumente pentru asigurarea aprovizionării cu gaze în această iarnă. Totuși, procentul de 85% de umplere a depozitelor nu reprezintă, în sine, o garanție că nu vor fi necesare importuri suplimentare.