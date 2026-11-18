Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 17:57

România are depozitele de gaze umplute în proporție de 85%, iar centrala de la Mintia a intrat deja în etapa de probe. În timp ce autoritățile pregătesc noi capacități de producție și stocare a energiei, rămâne întrebarea esențială: va putea România să treacă iarna fără importuri de gaze din Rusia?

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