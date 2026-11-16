Hidroelectrica și-a majorat profitul cu 35% în plin an de criză. Câți clienți a atras compania și cum a evoluat producția
Foto: Profimedia
Hidroelectrica a raportat rezultate financiare în creștere în primele nouă luni din 2026, cu un profit net de 3,11 miliarde de lei și venituri de 8,60 miliarde de lei. Compania și-a extins puternic portofoliul de furnizare, în timp ce seceta și scăderea debitelor Dunării au influențat activitatea din trimestrul al treilea.
Hidroelectrica a încheiat primele nouă luni ale anului 2026 cu rezultate financiare în creștere, raportând un profit net de 3,11 miliarde de lei, cu 34% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Compania a consemnat și o evoluție pozitivă a producției de electricitate, care a ajuns la 9.328 GWh, în creștere cu 10% față de primele trei trimestre din 2025.
Datele apar în raportul transmis luni Bursei de Valori București. Câștigul pe acțiune a urcat, la rândul său, cu 34%, până la 6,91 lei.
Profitul din exploatare s-a majorat cu 35%, ajungând la aproximativ 3,47 miliarde de lei. În același timp, EBITDA ajustată a crescut cu 27%, până la 4,13 miliarde de lei, iar veniturile totale au avansat cu 28%, la 8,60 miliarde de lei. Atât marja operațională, cât și marja netă au înregistrat îmbunătățiri de câte un punct procentual.
Seceta și debitele istorice de mici ale Dunării au afectat trimestrul al treilea
Compania descrie anul 2026 ca fiind unul împărțit în două etape distincte. Primele șase luni au adus o normalizare a condițiilor hidrologice și a activității operaționale, însă situația s-a deteriorat semnificativ în trimestrul al treilea, pe fondul precipitațiilor insuficiente la nivel național și al reducerii debitului Dunării la intrarea în țară până la valori minime istorice.
Aceste evoluții au influențat atât cantitatea de electricitate produsă de grup, cât și piața energetică în ansamblu. Situația a fost complicată și de oprirea reactoarelor 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă.
„Anul 2026 a fost caracterizat de două perioade distincte: un prim semestru marcat de normalizarea condițiilor hidrologice și a activității operaționale, urmat de o deteriorare semnificativă a condițiilor hidrologice în trimestrul III, pe fondul unui regim pluviometric deficitar la nivel național și al scăderii debitului Dunării la intrarea în țară până la minime istorice. Aceste evoluții au avut un impact direct asupra volumului de energie electrică produsă de Grup, precum și asupra pieței de energie în ansamblu, inclusiv în contextul opririi reactoarelor 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă”, se arată în raportul transmis BVB.
Hidroelectrica și-a extins portofoliul de furnizare și a cumpărat mai multă energie din piață
Condițiile din trimestrul al treilea au determinat și modificări în structura veniturilor companiei. Segmentul de furnizare a avut o contribuție mai mare, evoluție care reflectă trecerea către un model de afaceri hibrid, cu o activitate comercială mai amplă și o bază de clienți în creștere.
Extinderea furnizării, în paralel cu diminuarea producției pe fondul secetei, a obligat grupul să achiziționeze cantități mai mari de electricitate pentru a-și respecta contractele. Energia necesară a fost cumpărată atât de pe piețele angro, cât și de pe piața de echilibrare. Hidroelectrica precizează că riscurile generate de aceste achiziții au fost administrate printr-o strategie de contractare etapizată și printr-o abordare comercială prudentă.
La 30 septembrie 2026, compania avea în portofoliu 1.464.583 de locuri de consum. Numărul acestora a crescut cu 56% față de aceeași dată din 2025, când erau înregistrate 941.364 de locuri de consum. Diferența de 523.219 de locuri de consum reflectă atât atragerea unui număr important de clienți casnici, cât și extinderea accelerată pe segmentul noncasnic.
Potrivit celui mai recent raport ANRE disponibil, aferent lunii iulie 2026, Hidroelectrica deținea o cotă de piață de 22,41% pe segmentul concurențial și de 21,09% pe întreaga piață de furnizare a energiei electrice. Compania se afla pe primul loc în ambele categorii la data raportării.
Producția de electricitate a crescut cu 10%, în ciuda deficitului hidrologic
În primele nouă luni din 2026, producția netă de energie electrică a ajuns la 9.328 GWh, față de 8.473 GWh în intervalul corespunzător din 2025. Creșterea a fost de 10%, iar cea mai mare parte a electricității a provenit din hidrocentrale.
Mai exact, producția netă din surse hidro s-a ridicat la 9.149 GWh, cu 10% peste nivelul din anul precedent. În schimb, energia produsă din surse eoliene a totalizat 179 GWh, înregistrând o scădere de 3%. Hidroelectrica subliniază că rezultatul a fost obținut în condițiile unui an hidrologic deficitar.
Reducerea debitelor și ceilalți factori externi au determinat compania să-și majoreze achizițiile de energie. În primele nouă luni, acestea au însumat 1.982 GWh, cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.
În pofida dificultăților, strategia integrată de producție, achiziție și furnizare a permis creșterea cu 12% a cantității totale de energie vândute, până la 11.310 GWh. Livrările către clienții din portofoliul de furnizare au urcat cu 29%, la 6.739 GWh.
În același timp, vânzările de pe piața angro au scăzut cu 10%, ajungând la 4.107 GWh în primele trei trimestre. Compania pune această evoluție pe seama condițiilor hidrologice dificile, în special a secetei severe care a început în trimestrul al treilea.
Raportul menționează că producția netă din trimestrul III 2026 a fost de 2.259 GWh, cu doar 6% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, chiar dacă debitele Dunării au coborât până la minime istorice.
Veniturile din furnizarea energiei au crescut cu 42%
Extinderea bazei de clienți și majorarea cantităților de electricitate livrate au contribuit la creșterea încasărilor din activitatea de furnizare. În primele nouă luni din 2026, veniturile obținute din acest segment au ajuns la 3,47 miliarde de lei, față de 2,44 miliarde de lei în intervalul similar din 2025. Avansul a fost de 42%.
Hidroelectrica atribuie această evoluție atât creșterii numărului de clienți și a volumului de energie vândut, cât și optimizării portofoliului de furnizare și a strategiei comerciale.
Și veniturile din activitatea de echilibrare au fost mai mari. Acestea au însumat 248 de milioane de lei, cu 26% peste cele 197 de milioane de lei raportate în primele nouă luni ale anului trecut. Creșterea a fost susținută de majorarea cu 40% a volumului de energie, în condițiile în care prețul mediu de vânzare a scăzut cu 10% față de aceeași perioadă din 2025.
În ceea ce privește serviciile de sistem, veniturile au ajuns la 207 milioane de lei, comparativ cu 176 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului precedent. Majorarea a fost de 18%.
Investițiile în surse regenerabile și stocare, priorități pentru companie
Hidroelectrica arată că reducerea vulnerabilității la variațiile hidrologice și consolidarea activității pe termen lung depind de mai multe direcții strategice. Printre acestea se numără eficientizarea operațională, optimizarea raportului dintre producția proprie și energia cumpărată, dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile și implementarea proiectelor de stocare.
„În acest context, eficiența operațională, optimizarea mixului producție-achiziție, dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile și implementarea proiectelor de stocare reprezintă priorități strategice ale Grupului, menite să reducă expunerea structurală la variabilitatea hidrologică și să consolideze reziliența pe termen lung”, se mai arată în comunicat.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România, având un portofoliu de producție format în totalitate din surse regenerabile. Compania este, de asemenea, cel mai mare furnizor de electricitate în funcție de cota de piață și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare funcționării Sistemului Energetic Național.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News