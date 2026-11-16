Hidroelectrica și-a majorat profitul cu 35% în plin an de criză. Câți clienți a atras compania și cum a evoluat producția

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 21:11

Hidroelectrica a raportat rezultate financiare în creștere în primele nouă luni din 2026, cu un profit net de 3,11 miliarde de lei și venituri de 8,60 miliarde de lei. Compania și-a extins puternic portofoliul de furnizare, în timp ce seceta și scăderea debitelor Dunării au influențat activitatea din trimestrul al treilea.

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