Scandalul contractelor SAFE cu Rheinmetall ia amploare. Promisiunea de 60%, demontată de documentele oficiale

Publicat 15 nov. 2026, 22:43 Actualizat 15 nov. 2026, 22:44 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul contractelor SAFE cu Rheinmetall ia amploare. Guvernul Bolojan promitea că 60% din banii împrumutați pentru apărare vor ajunge în producția din România. Documentele prezentate de Ministerul Economiei arată însă altceva: niciun echipament comandat nu atinge pragul de 60%. Iar primul contract semnat cu germanii ridică și alte semne de întrebare privind banii și controlul statului român.

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