Dezastru economic în România? Datoria publică a crescut cu 190 de miliarde de lei, iar 60.000 de locuri de muncă ar fi fost pierdute. Avertismentul lui Adrian Câciu VIDEO

Publicat 14 nov. 2026, 14:26 Actualizat 14 nov. 2026, 14:27

România se confruntă cu o situație economică tot mai dificilă, pe fondul creșterii datoriei publice, al contracției economice și al reducerii consumului. Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, lansează, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acuzații la adresa măsurilor adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și avertizează că efectele dezechilibrelor bugetare vor fi suportate de toți românii.

Distribuie articolul