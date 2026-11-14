Dezastru economic în România? Datoria publică a crescut cu 190 de miliarde de lei, iar 60.000 de locuri de muncă ar fi fost pierdute. Avertismentul lui Adrian Câciu VIDEO

România se confruntă cu o situație economică tot mai dificilă, pe fondul creșterii datoriei publice, al contracției economice și al reducerii consumului. Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, lansează, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acuzații la adresa măsurilor adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și avertizează că efectele dezechilibrelor bugetare vor fi suportate de toți românii.
Adrian Câciu susține că reducerea deficitului bugetar a fost obținută cu un cost foarte mare pentru economia României. Potrivit cifrelor prezentate de fostul ministru, în perioada iunie 2025 – august 2026, datoria publică a crescut cu aproximativ 190 de miliarde de lei, echivalentul a circa 36 de miliarde de euro.
În același timp, reducerea deficitului bugetar ar fi fost de aproximativ 24,2 miliarde de lei.
Fostul ministru atrage atenția că datoria publică nu reprezintă doar o problemă contabilă, ci generează costuri suplimentare pentru întreaga populație, prin dobânzile pe care statul trebuie să le plătească pentru împrumuturile contractate.
Adrian Câciu avertizează: dobânzile mari vor fi resimțite de toți românii
Potrivit fostului ministru al Finanțelor, creșterea costurilor de finanțare ale statului se poate reflecta și în dobânzile pe care băncile le practică pentru populație și companii.
Cu cât statul se împrumută mai scump, cu atât presiunea asupra pieței financiare poate crește. În aceste condiții, românii care au credite, dar și firmele care au nevoie de finanțare, pot resimți efectele dezechilibrelor bugetare.
Câciu susține că actuala situație economică afectează capacitatea companiilor de a-și achita obligațiile financiare și de a continua activitatea în condiții normale.
60.000 de locuri de muncă pierdute și companii în dificultate
Un alt semnal de alarmă tras de fostul ministru vizează piața muncii. Potrivit declarațiilor sale, România ar fi pierdut aproximativ 60.000 de locuri de muncă în acest an.
Adrian Câciu afirmă că numeroase companii se confruntă cu probleme de lichiditate, nu mai reușesc să obțină finanțare și întâmpină dificultăți în plata facturilor.
Acesta susține că o parte dintre obligațiile financiare restante ale firmelor sunt generate chiar de întârzierile statului la efectuarea plăților.
Consumul și serviciile pentru populație, în scădere
Datele economice prezentate în analiza fostului ministru indică o deteriorare a mai multor sectoare importante ale economiei.
Printre cifrele invocate se numără:
190 de miliarde de lei – creșterea datoriei publice în perioada iunie 2025 – august 2026;
Peste 40 de miliarde de lei – obligații neachitate, plăți și riscuri bugetare care necesită clarificare și finanțare;
Minus 1% din PIB – contracția economică raportată pentru primele nouă luni;
Minus 4,6% – scăderea comerțului cu amănuntul;
Minus 8,4% – reducerea serviciilor pentru populație;
Minus 1,6% – prognoza de scădere a consumului privat pentru 2026;
24,2 miliarde de lei – reducerea deficitului bugetar invocată în comparația cu evoluția datoriei publice.
Aceste evoluții ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea economiei de a reveni pe creștere și la impactul măsurilor fiscale asupra populației și mediului de afaceri.
Cine va plăti nota de plată pentru creșterea datoriei publice?
Adrian Câciu avertizează că efectele actualelor dezechilibre bugetare nu se vor opri la nivelul instituțiilor statului. Costurile suplimentare cu dobânzile, presiunea asupra companiilor și reducerea consumului pot afecta direct nivelul de trai al românilor.
În opinia fostului ministru, reducerea deficitului bugetar nu poate fi considerată un succes dacă este însoțită de o creștere mult mai mare a datoriei publice și de deteriorarea activității economice.