Pensiile ar urma să fie indexate în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 11:19

Pensiile din România vor fi indexate în 2027, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a precizat că decizia privind aplicarea majorării va fi luată în Guvern după centralizarea tuturor datelor în platforma informatică.

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