Pensiile ar urma să fie indexate în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare

Pensiile din România vor fi indexate în 2027, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a precizat că decizia privind aplicarea majorării va fi luată în Guvern după centralizarea tuturor datelor în platforma informatică.
Ministrul Finanțelor a afirmat că indexarea pensiilor trebuie realizată anul viitor, însă calendarul și decizia finală depind de integrarea tuturor informațiilor necesare în platforma informatică.
Alexandru Nazare a explicat că, după ce autoritățile vor avea toate datele centralizate, subiectul va ajunge în Guvern, unde va fi luată o decizie privind aplicarea indexării.
Anunțul vine în contextul discuțiilor privind politica fiscal-bugetară pentru anul 2027 și măsurile care ar putea influența veniturile populației. Indexarea pensiilor reprezintă una dintre deciziile importante pentru bugetul anului viitor, având în vedere impactul asupra cheltuielilor publice.
TVA mai mic la alimentele de bază? Ce spune ministrul Finanțelor
Pe lângă indexarea pensiilor, Alexandru Nazare a vorbit și despre posibilitatea reducerii TVA la alimentele de bază. Ministrul a declarat că și-ar dori aplicarea unei astfel de măsuri, care ar putea reduce prețurile suportate de consumatori, dar a avertizat că impactul asupra bugetului trebuie evaluat înainte de orice decizie.
Oficialul a subliniat că diminuarea unei taxe sau a unui impozit poate avea consecințe asupra veniturilor bugetare și asupra angajamentelor fiscale asumate de România.
Prin urmare, reducerea TVA la alimentele de bază rămâne, deocamdată, o intenție exprimată de ministru, nu o măsură adoptată sau confirmată pentru anul 2027.
România trebuie să respecte două cote de TVA, de 11% și 21%
Unul dintre principalele obstacole în aplicarea unei eventuale reduceri a TVA îl reprezintă angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană.
Alexandru Nazare a amintit că reforma fiscală inclusă în PNRR prevede două cote de TVA, respectiv 11% și 21%. Modificarea sistemului de taxare trebuie analizată astfel încât să nu afecteze îndeplinirea jalonului de reformă fiscală și accesarea fondurilor europene.
Ministrul a atras atenția în special asupra cererii de plată numărul șase din PNRR și a componentei C16, precizând că orice modificare fiscală trebuie evaluată inclusiv din perspectiva absorbției banilor europeni.
Astfel, o eventuală reducere a TVA la alimentele de bază ar trebui să fie compatibilă cu angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene.
Ce se întâmplă cu pensiile și taxele în 2027
Declarațiile ministrului Finanțelor conturează două direcții de interes pentru politica economică din 2027: indexarea pensiilor și posibilitatea reducerii fiscalității pentru produsele alimentare de bază.
În cazul pensiilor, Alexandru Nazare a transmis că indexarea trebuie realizată, urmând ca Guvernul să stabilească detaliile după centralizarea datelor necesare.
În privința TVA la alimente, ministrul a exprimat o intenție favorabilă, dar nu a anunțat o decizie concretă. Orice eventuală reducere va trebui să țină cont de veniturile bugetare, de reforma fiscală și de condițiile legate de finanțarea europeană prin PNRR.
Deocamdată, pensionarii au confirmarea intenției Guvernului de a indexa pensiile în 2027, în timp ce o eventuală reducere a TVA la alimentele de bază rămâne condiționată de analiza impactului bugetar și de respectarea angajamentelor europene.