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Avarii la rețelele de electricitate, telefonie și internet, după prăbușirea unui panou publicitar pe DN1, la Azuga

Panou publicitar doborât de vânt/ Facebook Primăria Azuga

Panou publicitar doborât de vânt/ Facebook Primăria Azuga

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Scris deDana Bărăgan
Publicat13 nov. 2026, 11:13
Actualizat13 nov. 2026, 11:16

Un incident produs vineri, 13 noiembrie, în orașul Azuga, a afectat infrastructura de distribuție a energiei electrice și rețelele de telecomunicații, după ce un panou publicitar s-a prăbușit peste un stâlp de electricitate. Evenimentul a dus și la blocarea temporară a circulației rutiere pe DN1, fiind necesară intervenția de urgență a autorităților și a echipelor specializate.

Primăria Azuga a transmis, într-un anunț publicat vineri pe pagina oficială de Facebook, că intervenția s-a desfășurat cu sprijinul Poliției Orașului Azuga și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Azuga.

Potrivit administrației locale, echipele de intervenție au acționat pentru securizarea zonei, îndepărtarea pericolului și deblocarea traficului rutier, astfel încât circulația pe DN1 să poată fi reluată în siguranță.

În urma incidentului produs astăzi, în care un panou publicitar s-a prăbușit peste un stâlp de electricitate, avariind infrastructura de distribuție a energiei electrice și rețelele de telecomunicații și blocând temporar circulația rutieră pe DN1, autoritățile au intervenit de urgență pentru înlăturarea pericolului și restabilirea condițiilor de siguranță,

a anunțat Primăria Azuga.
Panou publicitar doborât de vânt/ Facebook Primăria Azuga

Echipele Electrica lucrează la înlocuirea stâlpului avariat

Deși pericolul imediat a fost îndepărtat, lucrările de remediere a infrastructurii afectate continuă. Echipele Electrica intervin pentru înlocuirea stâlpului avariat, în timp ce operatorii de telecomunicații încearcă să restabilească serviciile afectate.

În prezent, echipele Electrica continuă lucrările de înlocuire a stâlpului avariat, iar operatorii de telefonie, internet și transmisii de date desfășoară activități pentru repunerea în funcțiune a serviciilor afectate,

mai arată administrația locală.

Autoritățile avertizează că intervenția este una complexă, iar restabilirea completă a infrastructurii ar putea dura mai mult decât se estima inițial.

Având în vedere complexitatea intervenției și refacerea infrastructurii avariate, există posibilitatea ca remedierea completă să necesite o perioadă mai îndelungată,

se mai arată în mesajul publicat de Primăria Azuga.

La finalul informării, reprezentanții administrației locale le-au mulțumit cetățenilor pentru înțelegere, răbdare și cooperare

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