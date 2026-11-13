Programările pentru căsătorii și acte de deces, suspendate la Cluj-Napoca, în weekend: care este motivul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 09:34

Clujenii care au nevoie de servicii de stare civilă în weekendul 14-15 noiembrie ar fi trebuit să își organizeze din timp demersurile. Asta deoarece Primăria Cluj-Napoca anunță că nu vor fi emise acte de deces și nu se vor putea face programări pentru căsătorii, din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

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