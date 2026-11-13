Programările pentru căsătorii și acte de deces, suspendate la Cluj-Napoca, în weekend: care este motivul

Clujenii care au nevoie de servicii de stare civilă în weekendul 14-15 noiembrie ar fi trebuit să își organizeze din timp demersurile. Asta deoarece Primăria Cluj-Napoca anunță că nu vor fi emise acte de deces și nu se vor putea face programări pentru căsătorii, din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.
Primăria Cluj-Napoca anunță suspendarea temporară a două servicii de stare civilă în perioada 14-15 noiembrie 2026, ca urmare a unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.
Potrivit anunțului administrației locale, întreruperea va începe sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 16:00, și se va încheia duminică, 15 noiembrie, la ora 24:00. Pe parcursul celor aproximativ 32 de ore, nu vor putea fi accesate următoarele servicii:
- emiterea actelor de stare civilă pentru decese;
- efectuarea programărilor pentru căsătorii.
Măsura îi vizează atât pe cei care au nevoie de documente pentru înregistrarea unui deces, cât și pe cuplurile care intenționau să își rezerve o dată pentru oficierea căsătoriei în acest interval.
Când pot fi solicitate din nou cele două servicii
Clujenii care au nevoie de eliberarea unui act de deces sau doresc să facă o programare pentru căsătorie trebuie să țină cont de intervalul în care sistemul informatic nu va funcționa. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Cluj-Napoca, sâmbătă, 14 noiembrie, până la ora 16:00, serviciile vor funcționa în regim normal.
Activitatea va fi reluată după finalizarea lucrărilor de mentenanță, respectiv după miezul nopții de duminică spre luni, când vor putea fi efectuate din nou operațiunile suspendate.
Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Cluj-Napoca, după reluarea activității.