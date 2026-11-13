Dosar penal la Spitalul Județean Galați, după moartea unei paciente externate de la Urgențe cu un diagnostic banal

Anchetă amplă la Spitalul Județean din Galați, după ce o femeie de 67 de ani a murit la doar zece minute după ce medicii au trimis-o acasă. Rudele susțin că pacienta a așteptat aproximativ cinci ore la Urgențe, deși avea dureri cumplite, și că a primit doar câteva perfuzii și analize înainte de a fi diagnosticată cu colică biliară și externată. Familia afirmă că diagnosticul a fost greșit și că, dacă femeia ar fi fost investigată mai atent, ar fi avut șanse să supraviețuiască. Spitalul respinge acuzațiile de malpraxis.
Pe lângă ancheta internă declanșată de conducerea spitalului, la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați a fost deschisă și o anchetă penală, după ce o femeie de 67 de ani a murit la doar cinci minute după ce a fost externată din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu diagnosticul de colică biliară, scrie Monitorul de Galați.
Acuzațiile familiei: „Mama ta este sănătoasă tun”
Femeia a fost adusă sâmbătă la spital cu ambulanța, acuzând stări severe de rău, vărsături, amețeli, dar și dureri abdominale și toracice. Fiicele pacientei au rugat insistent cadrele medicale să o interneze, susținând că abia se mai ținea pe picioare și acuza dureri în piept, însă cererile lor nu au fost aprobate.
Am insistat de trei ori la doamna asistentă şi la doctoriţă să o interneze, i-am rugat să o verifice mai atent, poate are nevoie de o operaţie. Mi s-a spus: «Nu, mama ta este sănătoasă tun, să facă tratamentul şi e ok», a declarat una dintre fiicele femeii decedate, potrivit Monitorul de Galați.
După aproximativ șase ore petrecute în UPU, medicul i-a prescris un tratament pentru colică biliară și o recomandare pentru fizioterapie, dând asigurări familiei că pacienta nu se află într-o stare gravă.
Din nefericire, la doar cinci minute după ce a ajuns acasă, femeia s-a prăbușit. Echipajul medical chemat de urgență nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața și a constatat decesul.
Replica spitalului: nu au fost făcute toate investigațiile, pentru că era weekend
Reprezentanții Spitalului Județean Galați susțin că pacientei i s-a efectuat un EKG care, la acel moment, nu ar fi indicat un sindrom coronarian acut. Totuși, aceștia recunosc că nu i-a fost făcută o ecografie abdominală, întrucât spitalul nu asigură linie de gardă pentru această investigație în weekend.
Conducerea unității medicale s-a autosesizat și a constituit o comisie de audit clinic pentru a analiza modul în care a fost gestionat cazul, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției.
În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Familia femeii intenționează să depună plângere și la Parchet, susținând că și tatăl lor ar fi murit în condiții similare, în același spital, în urmă cu trei ani.