Dosar penal la Spitalul Județean Galați, după moartea unei paciente externate de la Urgențe cu un diagnostic banal

Publicat 13 nov. 2026, 08:35 Actualizat 13 nov. 2026, 08:56 Sursă Realitatea.Net, Monitorul de Galati

Anchetă amplă la Spitalul Județean din Galați, după ce o femeie de 67 de ani a murit la doar zece minute după ce medicii au trimis-o acasă. Rudele susțin că pacienta a așteptat aproximativ cinci ore la Urgențe, deși avea dureri cumplite, și că a primit doar câteva perfuzii și analize înainte de a fi diagnosticată cu colică biliară și externată. Familia afirmă că diagnosticul a fost greșit și că, dacă femeia ar fi fost investigată mai atent, ar fi avut șanse să supraviețuiască. Spitalul respinge acuzațiile de malpraxis.

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