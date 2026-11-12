Tupeul lui Dominic Fritz. Ce manevre face ca să-și recupereze funcția?

Ipocrizie uriașă! Dominic Fritz încearcă din răsputeri să-și recupereze funcția de primar al orașului Timișoara. Liderul USR a recurs la o serie de manevre disperate și a ajuns inclusiv în instanță. Însă, de-a lungul timpului s-a dovedit că Fritz dădea lecții de integritate chiar dacă în paralel făcea mai multe jocuri politice pentru a rămâne la putere.
Fritz dă lecții de integritate, dar se agață de scaun
Dominic Fritz a contestat ordinul prefectului prin care a rămas fără funcția de primar și a cerut să i se aplice noua lege a integrității în integralitate, nu doar a unei părți a ei. Însă lupta în Justiție a început cu o primă înfrângere pentru fostul primar al Timişoarei. Magistraţii de la Tribunalul Timiș au respins cererea lui Fritz. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Timişoara.
Avocații lui Fritz au cerut și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Însă instanţa a amânat pronunţarea pentru 16 noiembrie.
Dominic Fritz a rămas fără funcţia de primar al Timişoarei la începutul lunii octombrie 2026, după ce a pierdut procesul cu ANI, care îl declarase în conflict de interese. În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe liderul USR în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales edil, a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui proiect a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care i-a dat lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală . Cu toate acestea, Fritz a atacat permanent Justiția și a susținut tot timpul că este victima PSD.
Însă chiar dacă discursul public al Fritz a fost întotdeauna despre integritate și lupta cu PSD, timpul a demonstrat că discursul s-a schimbat total la negocierile dintre liderii politici, atunci când s-au aflat în joc funcții. Lucru confirmat și de președintele Nicușor Dan.