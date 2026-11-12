Semnul intim pe care mulți bărbați îl ignoră, dar care poate anunța un infarct. Avertismentul unui cardiolog

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 13:37

O problemă intimă despre care mulți bărbați evită să vorbească poate ascunde afecțiuni ale inimii și ale vaselor de sânge, chiar și atunci când aceștia se simt perfect sănătoși. Este vorba despre disfuncția erectilă, care, atunci când apare în mod repetat, poate fi un semnal timpuriu al unor probleme de circulație. Dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog cu cabinet pe Harley Street, la Londra, atrage atenția că bărbații nu ar trebui să ignore aceste dificultăți și explică ce investigații medicale sunt importante.

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