Semnul intim pe care mulți bărbați îl ignoră, dar care poate anunța un infarct. Avertismentul unui cardiolog

O problemă intimă despre care mulți bărbați evită să vorbească poate ascunde afecțiuni ale inimii și ale vaselor de sânge, chiar și atunci când aceștia se simt perfect sănătoși. Este vorba despre disfuncția erectilă, care, atunci când apare în mod repetat, poate fi un semnal timpuriu al unor probleme de circulație. Dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog cu cabinet pe Harley Street, la Londra, atrage atenția că bărbații nu ar trebui să ignore aceste dificultăți și explică ce investigații medicale sunt importante.
Problema din dormitor care poate anunța o boală de inimă
Arterele care transportă sângele către organul sexual masculin sunt mult mai mici decât cele ale inimii. Din acest motiv, problemele de circulație se pot manifesta mai întâi prin dificultăți de erecție, înainte de apariția altor simptome. Cardiologul Francesco Lo Monaco le recomandă bărbaților să nu se jeneze să ceară ajutor medical, mai ales dacă aceste probleme se repetă și nu au o cauză evidentă. Stresul, oboseala, anxietatea sau anumite medicamente pot afecta viața intimă, însă, în unele cazuri, explicația poate fi legată de sănătatea inimii și a vaselor de sânge.
O erecție depinde de un flux sanguin sănătos. Dacă vasele de sânge nu funcționează cum ar trebui, funcția erectilă poate fi afectată, explică dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog, pentru presa britanică.
Disfuncția erectilă și bolile cardiovasculare au mai mulți factori de risc în comun. Printre aceștia se numără hipertensiunea arterială, colesterolul mărit, diabetul, fumatul și sedentarismul. Unele dintre aceste probleme pot trece neobservate mult timp, deoarece bărbații se pot simți bine chiar și atunci când tensiunea arterială sau colesterolul au valori ridicate. Medicul precizează însă că problemele de erecție nu înseamnă automat că o persoană suferă de o boală de inimă, ci că, în anumite situații, acestea pot reprezenta un semnal de alarmă.
Disfuncția erectilă poate apărea cu până la cinci ani înaintea unui infarct
Specialiștii de la UChicago Medicine arată că disfuncția erectilă poate apărea cu trei până la cinci ani înaintea unui infarct. Potrivit acestora, bărbații care se confruntă cu această problemă au un risc de infarct de 1,25 până la 2,5 ori mai mare. Explicația este legată de sănătatea vaselor de sânge și de faptul că multe dintre afecțiunile care influențează funcția erectilă se numără și printre factorii de risc pentru infarct.
Dificultățile de erecție devin mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă. Datele citate de specialiști arată că aproximativ 15% dintre bărbații aflați în jurul vârstei de 40-50 de ani se confruntă cu această problemă, în timp ce, în rândul celor cu vârste între 60 și 70 de ani, proporția ajunge la aproape jumătate.
Analizele pe care bărbații nu ar trebui să le amâne
Cardiologul Francesco Lo Monaco le recomandă bărbaților care se confruntă în mod repetat cu probleme de erecție să meargă la medicul de familie. În funcție de simptome, istoricul medical și factorii de risc ai fiecărui pacient, medicul poate recomanda mai multe verificări pentru a stabili dacă există probleme de sănătate care afectează circulația sângelui.
Măsurarea tensiunii arteriale. Hipertensiunea poate să nu provoace niciun simptom, însă, în timp, afectează vasele de sânge. Cardiologul atrage atenția că starea generală de bine nu este suficientă pentru a stabili dacă tensiunea arterială are valori normale.
Verificarea colesterolului. O analiză de sânge poate arăta nivelul colesterolului și al altor grăsimi din sânge. Valorile ridicate ale colesterolului LDL favorizează formarea depunerilor în artere. Chiar și persoanele slabe sau active fizic pot avea colesterolul mărit, iar istoricul familial este un factor important care trebuie luat în considerare.
Verificarea glicemiei. Analiza hemoglobinei glicozilate (HbA1c) arată media glicemiei din ultimele două-trei luni și poate ajuta la identificarea prediabetului sau a diabetului de tip 2. Diabetul poate afecta atât vasele de sânge, cât și nervii implicați în funcția erectilă.
Evaluarea generală a stării de sănătate. Medicul poate analiza stilul de viață al pacientului, tratamentele pe care acesta le urmează și istoricul bolilor din familie. De asemenea, poate măsura greutatea și circumferința taliei sau poate recomanda verificarea nivelului de testosteron și evaluarea riscului cardiovascular.
Ce trebuie să faci dacă problemele din dormitor se repetă
Dificultățile ocazionale de erecție sunt frecvente și pot apărea pe fondul stresului, al oboselii sau al consumului de alcool. Uneori, acestea pot avea și cauze psihologice, fiind legate de anxietate sau de problemele din relația de cuplu. Totuși, atunci când dificultățile revin frecvent, cardiologul le recomandă bărbaților să solicite un consult medical, în loc să apeleze la suplimente sau să aștepte ca problema să dispară de la sine.
O atenție deosebită trebuie să acorde și bărbații care urmează deja un tratament pentru afecțiuni cardiace. Cei care iau medicamente din categoria nitraților, precum nitroglicerina, trebuie să discute cu medicul cardiolog înainte de a utiliza medicamente pentru tratarea disfuncției erectile, deoarece asocierea acestora poate fi periculoasă.