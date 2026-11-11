Alertă pentru utilizatorii Ozempic și Wegovy: risc de pierdere a vederii. Avertismentul transmis de FDA

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 15:03

Semnal de alarmă transmis de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA)! Agenția care supraveghează și reglementează o gamă vastă de produse pe piața din SUA va obliga producătorii medicamentelor pentru slăbit și diabet din categoria GLP-1, precum Ozempic și Zepbound, să includă un set de avertismente privind riscul unei afecțiuni oculare rare, care poate provoca pierderea permanentă a vederii. Potrivit publicației The Independent, decizia vine după o analiză amplă a cazurilor raportate la pacienții care utilizează aceste tratamente.

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