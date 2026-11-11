Alertă pentru utilizatorii Ozempic și Wegovy: risc de pierdere a vederii. Avertismentul transmis de FDA

Semnal de alarmă transmis de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA)! Agenția care supraveghează și reglementează o gamă vastă de produse pe piața din SUA va obliga producătorii medicamentelor pentru slăbit și diabet din categoria GLP-1, precum Ozempic și Zepbound, să includă un set de avertismente privind riscul unei afecțiuni oculare rare, care poate provoca pierderea permanentă a vederii. Potrivit publicației The Independent, decizia vine după o analiză amplă a cazurilor raportate la pacienții care utilizează aceste tratamente.
FDA a anunțat pe 9 noiembrie că administrarea medicamentelor GLP-1 este asociată cu un risc potențial crescut de apariție a neuropatiei optice ischemice anterioare non-arteritice (NAION), o afecțiune rară care poate duce la pierderea vederii. Boala este cunoscută uneori și sub denumirea de „accident vascular ocular”, relatează The Independent.
Ce este NAION și cum afectează vederea
Neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică este o afecțiune provocată de reducerea fluxului de sânge către o parte a nervului optic. Aceasta poate determina o scădere bruscă și nedureroasă a vederii la un singur ochi. În unele cazuri, pierderea vederii poate deveni permanentă. În prezent, nu există un tratament pentru această afecțiune, ale cărei prime cazuri au fost raportate încă de la începutul secolului al XIX-lea.
„Au fost raportate cazuri de NAION pentru toate produsele GLP-1 RA comercializate în prezent”, a transmis FDA, precizând că analiza instituției indică posibilitatea unui risc crescut de apariție a acestei afecțiuni rare la pacienții care utilizează medicamente din această categorie.
Ce arată analiza FDA: șase cazuri la 100.000 de pacienți anual
Decizia autorității americane vine după o evaluare amplă a cazurilor de NAION în rândul persoanelor care au utilizat medicamente GLP-1. Analiza a inclus raportări din Sistemul de Monitorizare a Evenimentelor Adverse al FDA, precum și studii care au implicat peste 134.000 de pacienți.
Potrivit rezultatelor citate de publicația The Independet, au fost identificate aproximativ șase cazuri de NAION la fiecare 100.000 de persoane care utilizează anual medicamente GLP-1. Prin comparație, în rândul persoanelor care au primit placebo sau alte medicamente pentru diabet, rata a fost de aproximativ patru cazuri la 100.000 de persoane.
FDA a atras atenția și asupra riscului de recurență. Astfelâ, pacienții care au avut anterior NAION prezintă un risc mai mare de a dezvolta din nou această afecțiune. Rezultatele vin după o analiză publicată în luna mai de Academia Americană de Oftalmologie. Aceasta a indicat că utilizarea medicamentelor GLP-1 pe bază de semaglutidă, precum Ozempic și Wegovy, ar putea fi asociată cu o creștere de aproximativ două ori a riscului relativ de NAION.
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Ce spun producătorii Ozempic și Zepbound
Decizia FDA vine și în contextul unor procese intentate împotriva producătorului Novo Nordisk de către pacienți care susțin că tratamentele le-au provocat pierderea vederii.
Un avocat care-i reprezintă pe o parte dintre pacienții cu probleme a declarat pentru Newsday, în 2025, că unii pacienți s-au trezit cu probleme grave de vedere, inclusiv cu pierderea vederii periferice sau chiar a vederii în totalitate. Acesta a menționat și un caz în care un pacient și-ar fi pierdut vederea la ambii ochi.
Novo Nordisk, compania care produce Ozempic și Wegovy, a transmis că siguranța pacienților reprezintă o prioritate și că înțelege impactul major pe care NAION îl poate avea asupra persoanelor afectate și familiilor acestora. Reprezentanții companiei au precizat însă că datele disponibile nu demonstrează o relație de cauzalitate între medicamentele GLP-1 și această afecțiune și că firma rămâne încrezătoare în raportul beneficiu-risc al tratamentelor sale.
Un purtător de cuvânt al Eli Lilly, un alt mare producător de medicamente pentru slăbit, a declarat pentru The Independent că analizează actualizarea FDA și că va continua să evalueze toate datele disponibile, inclusiv informațiile referitoare la evenimentele oftalmologice. Totodată, compania le recomandă pacienților care se confruntă cu reacții adverse în timpul tratamentului să discute cu medicul sau cu un alt profesionist din domeniul sănătății.
Aproximativ 28 de milioane de americani folosesc medicamente GLP-1
Aproximativ 28 de milioane de americani utilizează medicamente din categoria GLP-1, potrivit unui sondaj Gallup realizat în luna iulie. Popularitatea acestor tratamente a crescut considerabil după ce semaglutida a fost aprobată de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) și introdusă pe piață, în 2017.
Aproximativ jumătate dintre pacienții care urmează tratamente cu GLP-1 renunță la administrarea medicamentelor în primul an, în parte din cauza efectelor secundare gastrointestinale, arată un studiu din 2025, realizat pe 125.000 de pacienți de cercetători din Pennsylvania și regiunea Pacificului de Nord-Vest.
Simptomele care pot indica o afecțiune oculară gravă
FDA atrage atenția că persoanele care utilizează medicamente GLP-1 trebuie să fie atente la simptomele frecvente ale neuropatiei optice ischemice anterioare non-arteritice (NAION).
Printre acestea se numără vederea încețoșată, pierderea unor porțiuni din câmpul vizual, distorsionarea culorilor, apariția unor pete sau zone încețoșate și pierderea vederii la un ochi, observată la trezire.
Deși mecanismul exact care provoacă NAION nu este pe deplin înțeles, FDA a evidențiat și alți factori care pot crește riscul apariției afecțiunii: fumatul, diabetul, hipertensiunea arterială, apneea în somn, anemia și bolile renale.