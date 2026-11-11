VIDEO | Deraiere spectaculoasă în India: șase vagoane au ieșit de pe șine. Cum s-a produs accidentul

Accident feroviar în India, unde cinci vagoane ale unui tren de pasageri au ieșit de pe șine în timp ce circulau pe ruta Kolkata–Mizoram. Căile ferate indiene au anunțat că pasagerii sunt în siguranță, însă mai multe persoane au acuzat răni minore.
Deraierea trenului Calcutta-Sairang Express s-a produs la ora 6:54, în apropierea gării Digaru, din statul indian Assam. Potrivit informațiilor furnizate de compania feroviară, garnitura urma să permită trecerea unui alt tren, însă mecanicul nu a reușit să mențină controlul asupra vitezei. În urma incidentului, locomotiva și cinci vagoane au ieșit de pe șine.
După producerea accidentului, autoritățile feroviare au mobilizat echipele de intervenție pentru operațiunile de salvare și acordarea primului ajutor. Oficialii au ajuns la locul deraierii, iar pasagerii au fost preluați și transportați mai departe cu ajutorul unui tren pus la dispoziție special pentru această situație.
Primele informații indică faptul că mai mulți călători au suferit răni superficiale, fără ca acestea să le pună viața în pericol. Imaginile surprinse într-un spital din zonă arată persoane care au primit îngrijiri medicale pentru leziuni minore. Un pasager avea mâna bandajată, în timp ce un altul a fost tratat pentru o rană la nivelul coapsei.