VIDEO | Deraiere spectaculoasă în India: șase vagoane au ieșit de pe șine. Cum s-a produs accidentul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 nov. 2026, 09:32

Accident feroviar în India, unde cinci vagoane ale unui tren de pasageri au ieșit de pe șine în timp ce circulau pe ruta Kolkata–Mizoram. Căile ferate indiene au anunțat că pasagerii sunt în siguranță, însă mai multe persoane au acuzat răni minore.

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