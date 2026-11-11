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Extern· 1 min citire
Mașină intrată în mulțime la Hollywood. Trei oameni au murit, iar mai mulți răniți sunt în stare critică
Accident in Los Angeles (Profimedia)
Publicat11 nov. 2026, 07:53
Actualizat11 nov. 2026, 07:56
Tragedie în Los Angeles, după ce un autoturism a intrat pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni aflați în apropierea unei stații de metrou. Trei oameni au murit pe loc, iar alte victime au fost transportate de urgență la spital în stare critică. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional!
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