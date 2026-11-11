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Mașină intrată în mulțime la Hollywood. Trei oameni au murit, iar mai mulți răniți sunt în stare critică

Accident in Los Angeles (Profimedia)

Accident in Los Angeles (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 07:53
Actualizat11 nov. 2026, 07:56

Tragedie în Los Angeles, după ce un autoturism a intrat pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni aflați în apropierea unei stații de metrou. Trei oameni au murit pe loc, iar alte victime au fost transportate de urgență la spital în stare critică. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

Un grav accident s-a produs în cursul marți în cartierul North Hollywood din Los Angeles, în apropierea unei stații Metro, după ce un vehicul a lovit un grup de pietoni. Potrivit primelor informații, trei persoane și-au pierdut viața la fața locului, în timp ce cel puțin alte trei victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, scrie ABC 7.

Imaginile de la locul tragediei surprind o mobilizare impresionantă a echipajelor de intervenție, zona fiind izolată de autorități pentru desfășurarea cercetărilor.

De asemenea, martorii au relatat că echipele de salvare l-au ajutat pe șofer să iasă din vehicul și l-au transportat într-un scaun cu rotile. Starea acestuia nu a fost făcută publică până în acest moment.

Poliția investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul și încearcă să stabilească dacă este vorba despre o eroare umană, o problemă medicală, o defecțiune tehnică sau o altă cauză.

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