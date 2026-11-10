Ucraina și Rusia au început negocierile, sub medierea SUA. Washingtonul propune un compromis pentru Donbas - surse

Publicat 10 nov. 2026, 15:20 Actualizat 10 nov. 2026, 15:30

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, au început la Abu Dhabi. Potrivit unor surse diplomatice citate de publicația britanică The Economist, Washingtonul ar fi propus modificarea granițelor administrative din estul Ucrainei, astfel încât Rusia să poată declara control deplin asupra Donbasului, respectiv asupra regiunilor Donețk și Lugansk. În același timp, Moscova transmite că nu este dispusă să accepte un armistițiu până când nu vor exista garanții clare privind arhitectura de securitate postbelică.

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