Ucraina și Rusia au început negocierile, sub medierea SUA. Washingtonul propune un compromis pentru Donbas - surse

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, au început la Abu Dhabi. Potrivit unor surse diplomatice citate de publicația britanică The Economist, Washingtonul ar fi propus modificarea granițelor administrative din estul Ucrainei, astfel încât Rusia să poată declara control deplin asupra Donbasului, respectiv asupra regiunilor Donețk și Lugansk. În același timp, Moscova transmite că nu este dispusă să accepte un armistițiu până când nu vor exista garanții clare privind arhitectura de securitate postbelică.
Potrivit informațiilor publicate de The Economist, citat de Nexta, negociatorii americani au avansat ideea redesenării limitelor administrative ale regiunilor Donețk și Lugansk, astfel încât Rusia să poată susține că deține integral controlul asupra celor două regiuni, iar Kievul să nu fie nevoit să cedeze teritorii. În schimb, orașe importante precum Sloviansk și Kramatorsk, aflate în prezent sub control ucrainean, ar urma să rămână administrate de Kiev.
Publicația britanică susține că aceasta este una dintre formulele analizate de Washington pentru a convinge Kremlinul să accepte un acord de pace. Tot în cadrul discuțiilor ar fi fost luată în calcul și posibilitatea revenirii Rusiei pe piața energetică europeană, idee privită cu rezerve de Ucraina și de mai multe state europene.
Kievul cere garanții militare pe termen lung
Diferențele dintre părți rămân însă majore. Tot sursele diplomatice consultate de The Economist au indicat faptul că Ucraina solicită cel puțin zece ani de sprijin financiar și militar, inclusiv resurse pentru menținerea unei armate de minimum 800.000 de militari.
Washingtonul ar considera însă că un asemenea pachet este extrem de costisitor și ar prefera, în schimb, un sistem bazat pe garanții de securitate.
De cealaltă parte, Rusia continuă să insiste asupra neutralității Ucrainei și asupra reducerii dimensiunii forțelor armate ucrainene. De asemenea, Moscova se opune și desfășurării unor forțe multinaționale pe teritoriul ucrainean.
Lavrov: „Nu vom accepta un nou armistițiu”
În paralel cu negocierile, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis un mesaj categoric privind propunerile europene de încetare a focului.
Potrivit informațiilor publicate de NEXTA, șeful diplomației ruse a declarat că Moscova nu intenționează să accepte un armistițiu fără un acord prealabil asupra condițiilor care vor urma după oprirea luptelor.
„Nu vom accepta un alt armistițiu fără să înțelegem ce urmează după aceea”, a afirmat Serghei Lavrov.
Oficialul rus a susținut că statele europene încearcă să ofere Ucrainei un răgaz pentru refacerea capacităților sale militare și a insistat că mai întâi trebuie convenite garanțiile de securitate și abia apoi poate fi discutată o încetare a focului.
Europa și Ucraina resping concesiile teritoriale
Potrivit informațiilor atribuite de presă discuțiilor aflate în desfășurare, Kievul și aliații europeni privesc cu scepticism ideea unor concesii teritoriale și nu sunt dispuși să accepte cu ușurință modificări ale frontierelor administrative în favoarea Rusiei.
Negocierile continuă într-un context extrem de tensionat, iar diferențele dintre pozițiile Washingtonului, Kievului și Moscovei arată că un acord de pace rămâne încă dificil de obținut.