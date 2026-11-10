Vizită misterioasă la Tel Aviv: șeful spionajului militar rus ar fi ajuns în Israel, la solicitarea Washingtonului

Un avion militar rusesc a aterizat duminică seara, 8 noiembrie, pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, având la bord o delegație oficială din care ar fi făcut parte Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare al Rusiei. Potrivit postului public israelian KAN, citat de publicația Anadolu, oficialii ruși ar fi ajuns în Israel la solicitarea Statelor Unite, pentru discuții cu reprezentanți de rang înalt ai structurilor de securitate israeliene.
Conform sursei citate, oficialii ruși au ajuns în Israel la solicitarea Statelor Unite, pentru discuții cu reprezentanți de rang înalt ai structurilor de securitate israeliene. KAN a precizat că informația provine de la o sursă străină neidentificată, fără să ofere alte detalii despre agenda întâlnirii, mai scrie Anadolu.
Aeronava ar fi părăsit Israelul luni, 9 noiembrie, cu destinația Abu Dhabi, unde Statele Unite urmează să organizeze marți, 10 noiembrie, un summit de pace la care ar urma să participe oficiali de rang înalt din Rusia și Ucraina.
Postul israelian a relatat că avionul militar, un Tupolev Tu-154, utilizat pentru transportul oficialilor de rang înalt și al personalului militar, a decolat de la baza aeriană Cikalovski, de lângă Moscova, și a aterizat pe aeroportul Ben Gurion în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT), duminică, 8 noiembrie.
KAN a descris zborul drept unul neobișnuit, afirmând că o astfel de apariție nu a mai fost observată în ultimii ani.
Autoritățile nu au confirmat informațiile
Potrivit KAN, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, biroul premierului Benjamin Netanyahu și Ambasada Rusiei în Israel au refuzat să comenteze informațiile. Nici autoritățile din Abu Dhabi nu au oferit, până la momentul transmiterii acestor informații, o reacție oficială pe marginea acestui subiect.
Postul public israelian nu a precizat ce subiecte au fost discutate în cadrul întâlnirilor și nici dacă vizita delegației ruse a avut legătură directă cu summitul programat în Emiratele Arabe Unite.
Ce rol a avut prezența militară rusă în Siria în relația cu Israelul?
KAN a amintit că dialogul militar dintre Israel și Rusia s-a concentrat în trecut, în special, asupra prezenței trupelor ruse în Siria. Cele două state au instituit un mecanism de coordonare menit să evite confruntările accidentale și incidentele militare în apropierea granițelor Israelului.
Potrivit postului israelian, Rusia și-a redus semnificativ prezența militară în Siria în ultimii ani, în special după declanșarea războiului din Ucraina. Mai recent, Moscova ar fi început retragerea trupelor și a echipamentelor militare de la baza aeriană Hmeimim, situată în apropierea orașului sirian Latakia.
Vizita oficialului iranian la Moscova, în contextul tensiunilor cu SUA
KAN a mai remarcat că Rusia menține relații strategice cu Iranul, în contextul confruntării dintre Teheran și Washington.
Cu cinci zile înainte de aterizarea aeronavei rusești în Israel, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, ar fi efectuat o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. Discuțiile au vizat, printre altele, conflictul în desfășurare dintre Statele Unite și Iran.
Postul israelian nu a indicat însă existența vreunei legături între vizita oficialului iranian la Moscova și aterizarea avionului militar rus în Israel.
Potrivit relatării, războiul a început la 28 februarie, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. În aprilie a fost convenit un armistițiu, însă ostilitățile dintre Washington și Teheran au fost reluate în iulie, pe fondul blocării negocierilor.