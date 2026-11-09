Crimă șocantă în SUA! Un adolescent de 15 ani a fost găsit împușcat într-o casă abandonată

Un adolescent în vârstă de numai 15 ani a fost ucis prin împușcare în statul american Georgia, iar cazul a provocat o puternică emoție în comunitatea locală. Austin Payne a dispărut după noaptea de Halloween, iar mama sa a încercat disperată să afle unde se află. Femeia a folosit datele de localizare ale telefonului mobil pentru a-l găsi, însă a avut parte de o descoperire cumplită: fiul ei zăcea fără viață într-o clădire abandonată.
Tragedia a avut loc în orașul Albany, unde polițiștii au fost alertați în legătură cu prezența unui adolescent împușcat într-o locuință părăsită. Descoperirea a fost făcută pe 1 noiembrie, în zona Cameo Lane.
Mama băiatului a aflat unde se află cu ajutorul telefonului mobil
Austin Payne nu revenise acasă după petrecerea de Halloween, iar familia începuse să îl caute. Mama adolescentului a reușit să îi urmărească poziția folosind telefonul mobil și s-a deplasat la adresa indicată.
Potrivit declarațiilor făcute de șeful Poliției din Albany, Michael Persley, băiatul a apucat să își sune mama după ce fusese împușcat și să îi spună că fusese rănit.
„El și-a sunat mama și i-a spus că fusese împușcat”, a precizat oficialul în cadrul unei conferințe de presă organizate pe 2 noiembrie, conform informațiilor publicate de New York Post.
Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că adolescentul nu mai prezenta semne vitale.
Pentru a stabili ce s-a întâmplat înaintea tragediei, anchetatorii au început să adune probe și să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, au fost analizate datele telefonice și declarațiile persoanelor care ar putea oferi informații despre ultimele ore din viața victimei.
Patru persoane, arestate în cazul adolescentului ucis
Investigația polițiștilor a dus la identificarea și arestarea a patru suspecți. Printre aceștia se află Detravion Parke, în vârstă de 22 de ani, precum și trei adolescenți, dintre care doi au 15 ani, iar unul are 16 ani.
Toți cei patru au fost puși sub acuzare pentru crimă și duși în centrul de detenție din comitatul Dougherty.
Conform informațiilor oferite de martori și prezentate de postul local WALB, un grup de persoane înarmate s-ar fi apropiat de mai mulți tineri, le-ar fi cerut bunurile, după care ar fi deschis focul.
Anchetatorii verifică inclusiv ipoteza potrivit căreia Austin Payne ar fi fost împușcat în timpul unei tentative de jaf. Deocamdată, circumstanțele exacte ale atacului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.
Presa americană a relatat și că adolescentul ar fi publicat, cu puțin timp înainte de moarte, fotografii pe rețelele de socializare în care apărea ținând un pistol.
Familia se pregătește de înmormântare. Austin urma să împlinească 16 ani
În timp ce autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile crimei, familia lui Austin Payne se confruntă cu o pierdere devastatoare.
Apropiații adolescentului au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a putea acoperi costurile serviciilor funerare.
Durerea este cu atât mai mare cu cât băiatul urma să își sărbătorească ziua de naștere pe 12 noiembrie, când ar fi împlinit 16 ani.