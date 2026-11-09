Crimă șocantă în SUA! Un adolescent de 15 ani a fost găsit împușcat într-o casă abandonată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 nov. 2026, 17:00

Un adolescent în vârstă de numai 15 ani a fost ucis prin împușcare în statul american Georgia, iar cazul a provocat o puternică emoție în comunitatea locală. Austin Payne a dispărut după noaptea de Halloween, iar mama sa a încercat disperată să afle unde se află. Femeia a folosit datele de localizare ale telefonului mobil pentru a-l găsi, însă a avut parte de o descoperire cumplită: fiul ei zăcea fără viață într-o clădire abandonată.

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