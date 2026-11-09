Trump amenință Iranul cu o lovitură de amploare: SUA ar putea distruge 38 de poduri în doar 60 de minute
Trump păstrează tonul agresiv în relația cu Iranul. Foto/Profimedia
Donald Trump păstrează un ton mai mult decât agresiv în relația oricum explozivă cu Iranul, deși în ziua alegerilor a declarat că Israelul nu va mai beneficia de ajutoare militare din partea americanilor. Președintele SUA susține că poate distruge 38 de poduri iraniene în doar 60 de minute.
Statele Unite își extind campania de presiune economică și militară asupra Iranului, dincolo de blocada navală impusă porturilor iraniene. Washingtonul a înființat o nouă structură operativă, denumită „Task Force Iron Gate” (Poarta de Fier), care urmărește să blocheze transporturile de arme, tehnologiile supuse sancțiunilor și fluxurile financiare considerate ilicite prin granițele terestre ale Iranului și zona Mării Caspice.
Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiunea este deja în plină desfășurare și a susținut că măsurile adoptate de Washington au redus drastic schimburile comerciale ale Iranului. În paralel, liderul de la Casa Albă a declarat că noi atacuri militare sunt puțin probabile dacă negocierile privind programul nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Hormuz vor continua.
Operațiunea „Poarta de Fier” extinde blocada SUA asupra Iranului
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat înființarea Task Force Iron Gate, o structură coordonată de amiralul Brad Cooper și formată din aproximativ 20 de angajați civili și militari, cu baza în Tampa, Florida.
Noua echipă va colabora cu mai multe agenții guvernamentale americane pentru a monitoriza și perturba transporturile de armament avansat, tehnologii cu dublă utilizare civilă și militară, precum și materiale aflate sub regimul sancțiunilor internaționale. Operațiunea vizează inclusiv rețelele de finanțare considerate ilegale.
Spre deosebire de blocada navală, care vizează navele care intră și ies din porturile iraniene prin zona Golfului Oman, „Poarta de Fier” extinde controlul american asupra rutelor terestre și a traficului din Marea Caspică.
Potrivit CENTCOM, blocada navală a împiedicat Iranul să exporte petrol brut în valoare de peste 25 de miliarde de dolari în ultimele luni.
Donald Trump a susținut, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că măsurile combinate au redus considerabil comerțul Iranului: foarte puține bunuri mai intră sau ies din țară.
SUA cer Irakului să restricționeze comerțul cu Iranul
Extinderea presiunii americane începe să afecteze și Irakul, unul dintre partenerii comerciali importanți ai Iranului.
Ministrul irakian de externe, Fuad Hussein, a declarat pentru Al Jazeera că Trezoreria SUA a solicitat Bagdadului să închidă majoritatea punctelor de trecere comerciale de la granița cu Iranul și să limiteze traficul de mărfuri și pasageri la numai două puncte de frontieră.
Printre acestea s-ar afla și un punct de trecere din regiunea autonomă Kurdistan.
Solicitarea Washingtonului ar putea avea consecințe importante atât asupra comerțului dintre cele două state, cât și asupra circulației persoanelor.
Irakul se confruntă deja cu pierderi economice importante din cauza perturbărilor transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Fuad Hussein a estimat că efectele blocadelor și ale dificultăților de transport au costat țara aproximativ 60 de miliarde de dolari.
Bagdadul este astfel prins între presiunile Washingtonului de a limita legăturile comerciale cu Teheranul și propriile interese economice, într-un context în care exporturile de petrol reprezintă o sursă esențială de venit.
Iranul susține că își poate produce singur armamentul
În timp ce SUA încearcă să limiteze accesul Iranului la tehnologie și echipamente militare, Teheranul transmite că industria națională de apărare poate acoperi necesarul propriilor forțe armate și poate furniza produse și altor state.
Generalul de brigadă Hossein Mohebbi, purtător de cuvânt al Forței Aerospațiale a Gardienilor Revoluției Islamice, a afirmat că Iranul și-a dezvoltat capacitățile științifice și industriale necesare pentru producția de echipamente militare la scară largă.
Oficialul iranian a menționat racheta Arman, drona de patrulare 358 și sistemul de apărare antiaeriană Khordad-3 printre echipamentele dezvoltate în țară.
Potrivit declarațiilor sale, Iranul nu mai este doar un importator de tehnologie militară, ci a devenit capabil să exporte produse aerospațiale și să aprovizioneze piețele externe.
Trump lasă deschisă posibilitatea unor noi atacuri asupra Iranului
În pofida intensificării presiunii economice și militare, Donald Trump a declarat pentru CNN că reluarea atacurilor americane asupra Iranului este „foarte puțin probabilă” dacă negocierile vor continua.
Într-un interviu telefonic de aproximativ 20 de minute, președintele american a precizat că o eventuală decizie privind noi operațiuni militare depinde de acceptarea unui acord pe care l-a descris drept unul foarte puternic.
Printre principalele condiții menționate de Trump se numără limitarea programului nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Hormuz.
Liderul american a susținut că loviturile militare anterioare și sancțiunile economice au slăbit armata și economia Iranului. El a invocat inclusiv o rată a inflației de 301%, fără să precizeze perioada de referință sau indicatorul statistic la care se raporta.
Trump a afirmat că armata americană a identificat 38 de poduri din Iran care ar putea fi distruse într-un interval de numai 60 de minute. Președintele a spus însă că nu dorește să ordone asemenea atacuri, argumentând că reconstrucția infrastructurii ar putea dura până la zece ani.
Iranul menține oferta de încetare a ostilităților și avertizează SUA
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că propunerea Teheranului privind o încetare a ostilităților pentru două zile rămâne valabilă.
Oferta ar include oprirea luptelor pe toate fronturile, însă oficialul iranian a avertizat că țara sa va răspunde militar dacă Washingtonul decide reluarea operațiunilor.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Araghchi a transmis că decizia privind continuarea negocierilor aparține administrației americane și a cerut Casei Albe să răspundă solicitărilor Iranului.
Oficialul a susținut, de asemenea, că rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite au complicat eforturile diplomatice și au întârziat reluarea discuțiilor. Potrivit relatărilor Al Jazeera, mediatorii ar putea avea nevoie de timp înainte de a relua vizitele și negocierile.
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