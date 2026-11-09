Trump amenință Iranul cu o lovitură de amploare: SUA ar putea distruge 38 de poduri în doar 60 de minute

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 09:49

Donald Trump păstrează un ton mai mult decât agresiv în relația oricum explozivă cu Iranul, deși în ziua alegerilor a declarat că Israelul nu va mai beneficia de ajutoare militare din partea americanilor. Președintele SUA susține că poate distruge 38 de poduri iraniene în doar 60 de minute.

Distribuie articolul