Șeful Nvidia, suspectat că ar fi fost spionat de China, după ce a recunoscut că a avut o relație extraconjugală

Șeful Nvidia, unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale, se confruntă cu cea mai gravă criză din carieră. Compania a declanșat o investigație internă după ce au apărut informații potrivit cărora directorul general Jensen Huang ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie pe care agențiile americane de informații o suspectează că ar fi fost implicată într-o operațiune de spionaj pentru China.
Gigantul american Nvidia a confirmat că a deschis o anchetă independentă privind relația dintre cofondatorul și CEO-ul companiei, Jensen Huang, și Alice Huang, o femeie de afaceri asociată companiei Megaspeed, client Nvidia și suspectată de autoritățile americane că ar fi încălcat restricțiilor privind exportul de cipuri AI către China, potrivit Fox News.
Mesaj șocant al șefului Nvidia către angajați
Investigația internă a fost declanșată după ce Jensen Huang le-a transmis angajaților, printr-un e-mail, că informațiile vehiculate inițial pe surse despre o presupusă relația extraconjugală sunt reale.
Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare profund rău, a scris șeful Nvidia.
Huang a precizat că va coopera pe deplin cu investigația demarată de Consiliul de Administrație și că rămâne loial companiei și securității naționale a Statelor Unite, potrivit CNBCC18.
Nvidia: „Nu există indicii că secretele companiei au fost compromise”
Conducerea gigantului IT a anunțat că o comisie formată din directori independenți și consilieri externi va analiza toate informațiile disponibile privind cazul, dar că pe moment nu are motive să creadă că securitatea națională a SUA sau secretele comerciale ale Nvidia au fost compromise.
Scandalul a ajuns deja și în Congresul american. Trei președinți republicani ai unor comisii importante din Camera Reprezentanților i-au solicitat lui Huang să participe pe 18 noiembrie la o reuniune cu ușile închise pentru a oferi explicații privind relația sa extraconjugală.
Scandalul izbucnește cu doar câteva zile înainte ca Nvidia să își prezinte rezultatele financiare trimestriale, eveniment urmărit cu atenție de investitori și de întreaga industrie tech.
Subiectul a devenit recent și motiv de parodii pe rețelele de socializare.