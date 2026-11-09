Șeful Nvidia, suspectat că ar fi fost spionat de China, după ce a recunoscut că a avut o relație extraconjugală

Publicat 9 nov. 2026, 07:57 Actualizat 9 nov. 2026, 08:08

Șeful Nvidia, unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale, se confruntă cu cea mai gravă criză din carieră. Compania a declanșat o investigație internă după ce au apărut informații potrivit cărora directorul general Jensen Huang ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie pe care agențiile americane de informații o suspectează că ar fi fost implicată într-o operațiune de spionaj pentru China.

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