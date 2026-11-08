Reia SUA războiul cu Iranul? Ce condiții pune Trump pentru evitarea unei noi intervenții militare

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 20:48

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, 8 noiembrie, că este „extrem de puțin probabil” ca Statele Unite să fie nevoite să reia acțiunile militare împotriva Iranului, atât timp cât negocierile privind programul nuclear al Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz înregistrează progrese. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste declarații într-un interviu telefonic acordat postului CNN, în care a repetat de mai multe ori că nu consideră probabilă o nouă intervenție militară, dar a avertizat că armata americană este pregătită să acționeze.

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