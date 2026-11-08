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Extern· 1 min citire
Cine sunt polițiștii eroi care au pus capăt masacrului din Cracovia? Polonia se roagă să scape cu viață
Polițiști polonezi (Profimedia)
Publicat8 nov. 2026, 09:08
Actualizat8 nov. 2026, 10:11
SursăRealitatea.Net, polskieradio24
Polonia îi consideră eroi naționali pe cei doi polițiști care l-au anihilat pe autorul masacrului din centrul Cracoviei, salvând astfel alte vieți nevinovate. Premierul Donald Tusk a dezvăluit identitatea celor doi agenți răniți grav: Jakub Kulik și Artur Morański, ambii având gradul de agent principal. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!
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