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Cine sunt polițiștii eroi care au pus capăt masacrului din Cracovia? Polonia se roagă să scape cu viață

Polițiști polonezi (Profimedia)

Polițiști polonezi (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 nov. 2026, 09:08
Actualizat8 nov. 2026, 10:11
SursăRealitatea.Net, polskieradio24

Polonia îi consideră eroi naționali pe cei doi polițiști care l-au anihilat pe autorul masacrului din centrul Cracoviei, salvând astfel alte vieți nevinovate. Premierul Donald Tusk a dezvăluit identitatea celor doi agenți răniți grav: Jakub Kulik și Artur Morański, ambii având gradul de agent principal. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

„Jakub Kulik și Artur Morański sunt adevărați eroi. Au salvat probabil multe vieți omenești, fără să țină cont de riscul de a și le pierde pe ale lor”, a transmis Donald Tusk, într-o postare pe X.

VIDEO - Momentul in care cei doi polițiști, grav răniți, îl anihilează pe agresor.

Apel pentru sânge pentru Jakub Kulik

După ce au fost făcute publice numele polițiștilor răniți, a fost lansat un apel pentru ajutor pentru unul dintre ei. Departamentul de Pompieri Voluntari din Wołczyn, Voievodatul Opole, a făcut apel pe rețelele de socializare pentru donații urgente de sânge pentru Jakub Kulik, a transmis postul Polskieradio24.

Presa poloneză relatează că ambii polițiști au fost răniți grav și au fost supuși unor intervenții chirurgicale de urgență. Pentru unul dintre ei, Jakub Kulik, a fost lansat inclusiv un apel public pentru donare de sânge. Surse citate de autorități afirmă că acesta a suferit răni extrem de grave, inclusiv la nivelul unui plămân.

Reuters a transmis că cei doi agenți au trecut prin operații și se află în stare stabilă, însă gravă.

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