Cine sunt polițiștii eroi care au pus capăt masacrului din Cracovia? Polonia se roagă să scape cu viață

Publicat 8 nov. 2026, 09:08 Actualizat 8 nov. 2026, 10:11 Sursă Realitatea.Net, polskieradio24

Polonia îi consideră eroi naționali pe cei doi polițiști care l-au anihilat pe autorul masacrului din centrul Cracoviei, salvând astfel alte vieți nevinovate. Premierul Donald Tusk a dezvăluit identitatea celor doi agenți răniți grav: Jakub Kulik și Artur Morański, ambii având gradul de agent principal. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

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