Franța, un nou weekend de proteste. „Vestele Galbene” ies în stradă fără autorizație. 70.000 de forțe de ordine, mobilizate

Publicat 7 nov. 2026, 10:11 Actualizat 7 nov. 2026, 10:23

Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste de amploare, după manifestațiile-record de joi, care au scos în stradă elevi, studenți, sindicaliști și membri ai mișcării „Vestele Galbene”. Nemulțumirea este alimentată de scăderea puterii de cumpărare, creșterea costului vieții și problemele din sistemul de educație. După protestele de amploare din ultimele patru săptămâni, autoritățile au mobilizat pentru acest weekend, la nivel național, 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni violențele.

Distribuie articolul