Franța, un nou weekend de proteste. „Vestele Galbene” ies în stradă fără autorizație. 70.000 de forțe de ordine, mobilizate

Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste de amploare, după manifestațiile-record de joi, care au scos în stradă elevi, studenți, sindicaliști și membri ai mișcării „Vestele Galbene”. Nemulțumirea este alimentată de scăderea puterii de cumpărare, creșterea costului vieții și problemele din sistemul de educație. După protestele de amploare din ultimele patru săptămâni, autoritățile au mobilizat pentru acest weekend, la nivel național, 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni violențele.
Valul de mobilizare socială continuă în întreaga Franță, după ce protestele de joi au fost marcate de incidente violente în mai multe orașe. Guvernul francez a anunțat menținerea unui dispozitiv excepțional de securitate, iar ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat că riscul unor noi confruntări rămâne ridicat, scrie Ouest France.
70.000 de polițiști și jandarmi mobilizați astăzi
Dispozitivul masiv de securitate aflat în vigoare din 17 octombrie este „menținut” și pentru astăzi. 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați pe întreg teritoriul Franței, a anunțat ieri ministrul de Interne, Laurent Nuñez.
„Riscul este exact același ca în sâmbetele precedente”, a subliniat acesta, cerând prefecților „să nu lase garda jos în fața unor fenomene mai dispersate sau chiar sporadice, al căror nivel de violență nu va scădea în intensitate”.
„Vestele Galbene” sfidează autoritățile, după ce marșul lor a fost interzis
La Paris sunt anunțate două manifestații distincte. Marșul organizat de sindicate împotriva scumpirilor și în sprijinul tinerilor a fost autorizat pe traseul dintre Place de la République și Place de la Nation.
În schimb,„Vestele Galbene”, mișcare de protest apărută în 2018 și devenită simbol al nemulțumirii față de problemele economice și sociale, a decis să organizeze separat o manifestație în Place de la Concorde, în apropierea Adunării Naționale, deși aceasta a fost interzisă de autorități.
Liderii mișcării au anunțat că intenționează să se mobilizeze în ciuda interdicției, considerând Adunarea Națională un loc simbolic pentru revendicările lor.
Reprezentanții mișcării susțin că protestul va avea un caracter pașnic și acuză guvernul că încearcă să reducă la tăcere contestarea socială prin restricționarea dreptului la manifestație.
Centrele marilor orașe, sub supraveghere strictă
Mai multe prefecturi au interzis organizarea protestelor în centrele orașelor, în special în zonele unde au fost raportate violențe în ultimele zile.
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La Rennes, una dintre localitățile afectate de incidente, autoritățile au motivat decizia prin gravitatea confruntărilor înregistrate la protestele precedente.
Ministerul de Interne a transmis că măsurile au fost luate pentru a evita apariția unor adunări spontane care ar putea degenera în acte de vandalism și ciocniri cu forțele de ordine.
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Guvernul, așteptat să răspundă revendicărilor
Principalele sindicate franceze au transmis că viitorul mișcării de protest va depinde de măsurile pe care executivul le va anunța luni, în cadrul conferinței sociale dedicate costului vieții și puterii de cumpărare.
Cele opt mari organizații sindicale din Franța au avertizat că mobilizarea va continua atât timp cât nu vor exista răspunsuri concrete pentru angajați, funcționari, pensionari și tineri.
Creșterea salariilor, combaterea inflației, reducerea presiunii fiscale și îmbunătățirea condițiilor din sistemul educațional se află printre principalele revendicări ale protestatarilor.
Analiza observatorilor politici arată că Franța traversează una dintre cele mai tensionate perioade sociale din ultimii ani. Revenirea în prim-plan a „Vestelor Galbene”, alături de mobilizarea masivă a sindicatelor și a tinerilor, pune o presiune uriașă asupra guvernului de la Paris, noteaza Ouest France.
Rezultatul negocierilor de luni ar putea decide dacă protestele se vor stinge sau dacă țara va intra într-o nouă fază de confruntare socială de amploare.