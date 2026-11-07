Preşedintele Paraguayului, arestat la domiciliu, după ce trei milioane de oameni au rămas fără economiile bancare

Publicat 7 nov. 2026, 07:55 Actualizat 7 nov. 2026, 07:57

Senatul Paraguayului a votat pentru destituirea președintelui Santiago Peña, aflat în arest la domiciliu și vizat de o anchetă penală în legătură cu prăbușirea unei importante bănci cu care ar fi avut legături de afaceri, informează CNN, citat de News.ro. Cu puțin timp înainte de vot, șeful statului a încercat să își prezinte demisia, însă Parlamentul i-a respins solicitarea pentru a putea continua procedura de demitere și punere sub acuzare.

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