Ucraina lovește în adâncul Rusiei. O rafinărie a luat foc după un atac masiv cu drone

Un nou val de atacuri atribuite Ucrainei a vizat mai multe regiuni ale Rusiei în noaptea de 6 spre 7 noiembrie. Potrivit canalelor de monitorizare, o rafinărie petrolieră din Saratov a fost cuprinsă de flăcări, iar explozii și incendii au fost raportate și în regiunile Rostov, Oriol și Belgorod.
Conform informațiilor publicate de canale de monitorizare și preluate de presa ucraineană, forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra unor obiective strategice și industriale de pe teritoriul Rusiei, scrie Kyiv Independent.
Cel mai important incident a fost semnalat la rafinăria petrolieră din Saratov, unde ar fi izbucnit un incendiu după lovirea instalației. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată fum dens și flăcări în zona complexului industrial.
Surse locale au raportat un incendiu de amploare în apropierea uzinei militare Almaz. De asemenea, explozii au fost auzite în mai multe zone ale orașului.
Un alt obiectiv vizat ar fi fost fabrica Proton din orașul Oriol, producător de componente electronice. Canalele de monitorizare susțin că atacul ar fi fost realizat cu rachete de tip „Flamingo”, însă informația nu a fost confirmată oficial.
Explozii au fost raportate și în Belgorod, oraș situat în apropierea frontierei ruso-ucrainene. Potrivit surselor locale, apărarea antiaeriană rusă ar fi interceptat mai multe drone deasupra unor zone rezidențiale. Deocamdată nu este clar care era ținta exactă a atacului.
Autoritățile ruse nu au oferit imediat un bilanț complet al pagubelor, iar informațiile nu au putut fi verificate independent.
În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice, logistice și militare rusești, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a susține operațiunile de război.