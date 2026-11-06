Escrocherie de peste 4,3 milioane de euro pusă la cale în Ucraina. Cum au fost păcăliți 135 de germani

Publicat 6 nov. 2026, 21:53 Sursă cyberpolice.gov.ua

O rețea de call-center-uri frauduloase din Ucraina a reușit să obțină peste 4,3 milioane de euro de la 135 de persoane din Germania, folosindu-se de false oportunități de investiții. Patru suspecți au fost arestați, iar un presupus coorganizator se află în arest la domiciliu.

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