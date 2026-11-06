Escrocherie de peste 4,3 milioane de euro pusă la cale în Ucraina. Cum au fost păcăliți 135 de germani

O rețea de call-center-uri frauduloase din Ucraina a reușit să obțină peste 4,3 milioane de euro de la 135 de persoane din Germania, folosindu-se de false oportunități de investiții. Patru suspecți au fost arestați, iar un presupus coorganizator se află în arest la domiciliu.
O schemă de fraudă cu investiții în criptomonede și acțiuni a provocat un prejudiciu de peste 4,3 milioane de euro în Germania. Rețeaua, care opera prin intermediul unor centre de apel din Ucraina, a avut 135 de victime identificate până în prezent. Suspecții se prezentau drept brokeri sau consultanți financiari și îi convingeau pe oameni să își plaseze economiile pe platforme false de tranzacționare. Poliția ucraineană a anunțat vineri, 6 noiembrie, destructurarea grupării, în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate împreună cu autoritățile germane.
Cum funcționa rețeaua de call-center-uri și cum erau păcălite victimele
Membrii grupării se prezentau în fața potențialelor victime drept specialiști în investiții, brokeri sau consultanți financiari. Foloseau tehnici de manipulare și inginerie socială, telefonie prin internet și aplicații de mesagerie pentru a câștiga încrederea oamenilor și a-i determina să investească în criptomonede, acțiuni și alte instrumente financiare.
După ce stabileau o relație de încredere cu persoanele contactate, suspecții le îndrumau să își deschidă conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor, să cumpere active digitale și să le transfere în portofele sau conturi controlate de rețea. În realitate, platformele prezentate drept oportunități de investiții erau instrumente prin care infractorii obțineau acces la banii victimelor.
În unele situații, membrii grupării ar fi reușit să intre inclusiv în conturile de online banking ale persoanelor înșelate. Ulterior, banii erau mutați prin conturi bancare, platforme de criptomonede și portofele digitale intermediare, apoi convertiți și împărțiți între participanții la rețea, spun polițiștii ucraineni.
Anchetatorii au identificat până acum 135 de cetățeni germani păgubiți, cu un prejudiciu cumulat de peste 4,3 milioane de euro. Autoritățile suspectează că activitatea grupării nu s-a limitat la Germania, existând indicii că aceasta ar fi vizat și persoane din alte state ale Uniunii Europene.
Patru persoane au fost arestate. Organizatorul rețelei se numără printre suspecți
Operațiunea internațională, denumită „Trade”, a fost coordonată de polițiștii ucraineni în colaborare cu autoritățile germane. Pentru desfășurarea anchetei a fost constituită o echipă comună de investigație, astfel încât informațiile și probele să poată fi analizate de anchetatorii din cele două țări.
În urma intervențiilor, patru persoane au fost arestate, printre acestea aflându-se presupusul organizator al rețelei și trei persoane considerate executanți. Un alt posibil coorganizator a fost plasat în arest la domiciliu.
Cei patru arestați și încă un presupus complice au fost puși sub acuzare în Ucraina pentru infracțiuni de fraudă și constituirea sau participarea la o organizație criminală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse de până la 12 ani de închisoare, precum și confiscarea bunurilor.
Zeci de percheziții în Kiev și în alte regiuni ale Ucrainei
Investigațiile au inclus mai multe etape și au vizat locații din capitala Ucrainei și din alte regiuni ale țării. Începând din luna august, polițiștii au efectuat 39 de percheziții în Kiev, în regiunea Kiev, precum și în regiunile Vinița, Zaporojie și Ivano-Frankivsk. Verificările au avut loc la domiciliile suspecților, în spații de birouri și în autovehicule.
În septembrie, după analizarea probelor obținute în prima etapă, anchetatorii au desfășurat o nouă serie de intervenții. Au fost efectuate alte 17 percheziții în Kiev și în regiunea învecinată, unde au fost descoperite și ridicate sume importante de bani și echipamente folosite în activitatea grupării.
Printre bunurile confiscate se numără aproape 600.000 de grivne, peste 90.000 de dolari, telefoane mobile, portofele hardware pentru criptomonede, cartele SIM, calculatoare, documente și alte probe. Valoarea banilor ridicați în urma operațiunilor se apropie de 100.000 de euro, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene.
Ancheta este în continuare în desfășurare. Polițiștii încearcă să identifice toate persoanele implicate în activitatea organizației, dar și alte posibile victime ale schemei de fraudă.