Rușii ar putea avea nevoie de viză pentru a intra în Moldova. Ce pregătește Chișinăul în plin proces de aderare la UE

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 nov. 2026, 16:13

Vizele pentru cetățenii ruși ar putea deveni obligatorii în Republica Moldova, dacă apropierea de Uniunea Europeană va impune alinierea politicii de intrare în țară la standardele europene. Premierul Vasile Tofan a explicat în ce condiții ar putea fi luată decizia.

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