Rușii ar putea avea nevoie de viză pentru a intra în Moldova. Ce pregătește Chișinăul în plin proces de aderare la UE

Vizele pentru cetățenii ruși ar putea deveni obligatorii în Republica Moldova, dacă apropierea de Uniunea Europeană va impune alinierea politicii de intrare în țară la standardele europene. Premierul Vasile Tofan a explicat în ce condiții ar putea fi luată decizia.
Cetățenii ruși ar putea avea nevoie de viză pentru a intra în Republica Moldova, dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană va impune o asemenea măsură. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre această posibilitate într-un interviu acordat postului TV8, explicând că o eventuală modificare a regimului de vize ar avea legătură directă cu armonizarea politicilor Chișinăului cu cerințele europene.
Șeful Executivului nu a avansat un termen concret pentru o asemenea decizie, însă a precizat că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să adopte măsurile necesare pentru a putea continua parcursul integrării europene.
„Vrem să continuăm pe calea europeană. Nu sunt pregătit să ofer un termen concret. Dacă standardele UE impun acest lucru, cred că trebuie să luăm decizii care să ne permită să avansăm în procesul de integrare”, a declarat Vasile Tofan, ciatt de The Moscow Times.
Bruxelles-ul a evaluat progresele Chișinăului în negocierile de aderare
Discuția despre posibilele modificări ale politicii de vize vine în contextul evaluării făcute de Comisia Europeană asupra statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Pe 4 noiembrie, instituția europeană a publicat raportul anual privind extinderea, document în care a analizat evoluțiile și reformele realizate de țările care aspiră să devină membre ale blocului comunitar.
În ceea ce privește Republica Moldova, Bruxelles-ul a apreciat că obiectivul autorităților de la Chișinău de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028 este unul ambițios, dar realizabil, cu condiția menținerii ritmului actual al reformelor.
Potrivit evaluării Comisiei Europene, Republica Moldova ar putea închide 25 de capitole de negociere în cursul anului 2027.
Președinta Maia Sandu a salutat concluziile raportului și a transmis că documentul confirmă progresele constante înregistrate de țară în demersul de integrare europeană.
Republica Moldova a început drumul spre aderarea la Uniunea Europeană în 2022
Chișinăul și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană în martie 2022, iar în luna iunie a aceluiași an Republica Moldova a primit statutul de țară candidată.
Următorul pas important a fost făcut în decembrie 2023, când Uniunea Europeană a hotărât să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova. Procesul a fost lansat oficial în iunie 2024, marcând începutul unei noi etape în relația dintre Chișinău și Bruxelles.
Alinierea politicilor naționale la standardele europene face parte din acest parcurs, iar regimul de vize ar putea deveni unul dintre domeniile în care autoritățile moldovenești vor trebui să opereze schimbări, dacă cerințele europene o vor impune.
Muntenegru a introdus deja vize pentru cetățenii ruși și alte patru state
Republica Moldova nu ar fi singura țară aspirantă la integrarea europeană care își modifică politica de vize în acest context. Muntenegru, stat care urmărește, la rândul său, aderarea la Uniunea Europeană, a adoptat deja măsuri similare.
Începând cu 1 noiembrie 2026, Muntenegru a introdus obligativitatea vizelor pentru cetățenii Rusiei, Belarusului, Chinei, Arabiei Saudite și Turciei.
Decizia autorităților muntenegrene a fost urmată de o reacție din partea Moscovei. Ministerul rus de Externe a anunțat, ca răspuns, introducerea unui regim de vize pentru cetățenii muntenegreni.